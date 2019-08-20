Policiales de la Departamental Totoral

DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2019.
EL FIN DE SEMANA SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA
ART. 111º (Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos) Y 114º (Omisión de llevar documentación para el transporte de car-ga.) POR LO QUE SE PROCEDIO AL TRALADO DE UN MASCULINO MENOR DE EDAD Y AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA.
ART. 55º C.C.C. (Prohibición de expendio o consumo de bebidas alcohólicas a menores.), POR LO QUE SE PROCEDIO AL TRASLADO DE UNA FEMENINA MENOR DE EDAD.
VILLA DEL TOTORAL
16 DE AGOSTO
CARÁTULA: ALLANAMIENTO POSITIVO. -
RESEÑA: SIENDO LAS 17:00 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN CALLE DEL RIEGO S/Nº Bº VILLA RETIRO DE LA CIUDAD DE CORDOBA, CUMPLIMENTANDO ORDEN DE ALLANAMIENTO CON RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UN CAMION FIAT IVECO EL QUE QUEDO ALOJADO EN CARÁCTER DE DEPOSITARIO JUDICIAL EN LA CRIA. 17.-
CAÑADA DE LUQUE.-
CARÁTULA: ACTUACIONES LABRADAS. -
RESEÑA: SIENDO LAS 21:00 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN RUTA Nº 17 KM DONDE OBSERVO UN CAMION IVECO DAILY, CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, S/C CHALASEA QUE LO HACIA EN SENTIDO DE CIRCULACION OESTE – ESTE, Y A UN VEHICULO CHEVROLET CORSA CONDUCIDO POR EL DAMNIFICADO, EL QUE CIRCULABA EN SENTIDO ESTE – OESTE, Y AL QUERER SOBREPASAR UN VEHICULO, NO PUDO CONTEMPLAR LA MANIOBRA DE SOBREPASO, COLISIONANDO EN EL LATERAL IZQUIERDO DEL RODADO MAYOR, POR LO QUE FUE TRASLADADO HACIA EL DISPENSARIO LOCAL PARA SUS CURACIONES.
18 DE AGOSTO
VILLA DEL TOTORAL
CARÁTULA: ROBO. -
RESEÑA: SIENDO LAS 10:15 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN CALLE BV. ALLENDE ESQ. AVELLANEDA Bº CENTRO, ENTREVISTANDO AL DAMNIFICADO EL QUE MANIFESTO QUE SIENDO ALREDEDOR DE LAS 09:00 HS SE HICIERON PRESENTES EN EL LUGAR QUE FUNCIONA UNA INMOBILIARIA, SUS EMPLEADOS LOS QUE NOTARON PAPELES EN EL SUELO Y EL FALTANTE DE DOS COMPUTADORAS MARCA LENOVO Y UN PROLONGADOR OBSERVANDO QUE LA PUERTA DE ALUMINIO DE ATRÁS SE ENCUENTRA FORZADA.
CARÁTULA: LESIONES CULPOSAS. -
RESEÑA: SIENDO LAS 12:50 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN CALLE AV. MOYANO TREBUC S/Nº Bº SOL NACIENTE OBSERVANDO UNA COLISION ENTRE UN PEUGEOT QUE ERA CONDUCIDA POR UN MASCULINO, MAYOR DE EDAD, DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA QUE CIRCULABA EN SENTIDO ESTE – OESTE, LA QUE FUE IMPACTADA EN SU PARTE LATERAL IZQUIERDO DEL VEHICULO POR UNA MOTOCICLETA BENELLI 250 cc, QUE ERA GUIADA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, SIENDO ASISITIDO POR SERVICIO MEDICO T.E.M. Y TRASLADADO AL HOSPITAL PARA SU MEJOR ATENCION.
CARÁTULA: LESIONES CULPOSAS. -
RESEÑA: SIENDO LAS 21:20 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN RUTA Nº 9 KM 786 CONSTATATNDO QUE UNA CAMIONETA RENAULT OROCH BLANCA, CONDUCIDA POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD, DE LA LOCALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS, ACOMPAÑADA POR DOS MAYORES Y DOS MENORES, Y QUE DICHO VEHICULO IMPACTO CON EL GUARDARAIL DE LA RUTA CAUSANDO UNA LESION EN LA DAMNIFICADA, SIENDO ASISTIDA POR SERVICIO MEDICO QUIEN LA TRASLADO AL HOSPITAL DE JESUS MARIA PARA UNA MEJOR ATENCION.
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