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viernes, 16 de agosto de 2019

Policiales de la Departamental Totoral

16 DE AGOSTO DE 2019.
VILLA DEL TOTORAL
CARÁTULA: LESIONES CULPOSAS – ACCIDENTE DE TRANSITO.
RESEÑA: EN LA VISPERA SIENDO LAS 18:30 HS PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO A CONSTITUIRSE EN BV. ALLENDE Y 9 DE JULIO, DONDE SE CONSTATA UN ACCIDENTE DE TRSANSITO ENTRE UNA PICK-UP NISSAN CONDUCIDA POR UN MASCULINO DE (61) Y UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA 150 C.C GUIADA POR UN MASCULINO (34) Y POR RAZONES QUE RESTAN DE ESTABLECER, MIENTRAS AMBOS VEHICULOS CIRCULABAN POR BV. ALLENDE EN SENTIDO ESTE – OESTE, LA PICK – UP EN LA INTERSECCION CON CALLE 9 DE JULIO GIRA A ESTA ARTERIA, MANIOBRA QUE PROVOCA LA COLISION POR ALCANSE DE LA MOTICICLETA , SUFRIENDO EL CONDUCTOR DEL VEHICULO MENOR POLITRAUMATISMOS VARIOS POR LO QUE FUE TRASLADADO AL HOSPITAL LOCAL PARA SU MEJOR ATENCIÓN, POR AMBULANCIA DEL T.E.M.
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