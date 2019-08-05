Policiales de la Departamental Totoral

05 DE AGOSTO
EL FIN DE SEMANA SE RECEPTARON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
ART. 80º ("Desórdenes públicos."), SE PROCEDIO A LA APREHENSION DE DOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD.
ART. 105º (Conducción peligrosa) Y 111º (Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos) POR LO QUE SE PROCEDIO AL TRASLADO DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, Y AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA.
ART. 82º (Ebriedad o intoxicación escandalosa), SE HACE CESAR LA FALTA, Y SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE UNA CAJA DE VINO.
VILLA DEL TOTORAL
CARÁTULA: LESIONES.
RESEÑA: EL DIA DOMINGO, SIENDO LAS 06:45 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN EL HOSTAL LA LOMA A RAIZ DE UN LLAMADO AL 101, DONDE MANIFESTABAN QUE HABIA OCURRIDO UNA RIÑA ENTRE DOS PERSONAS. EN EL LUGAR SE ENTREVISTO A UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, MANIFESTANDO QUE FUE AGREDIDO POR UNA PERSONA SOBRE SU ROSTRO, APORTANDO ALGUNOS DATOS DE SU AGRESOR, POR LO QUE EL PERSONAL POLICIAL PROCEDIO A REALIZAR UN OPERATIVO EN EL SECTOR CON RESULTADO POSITIVO INTERCEPTANDO AL CAUSANTE EN CALLE DEAN FUNES PROCEDIENDO A SU APREHENSION Y TRASLADO A LA DEPENDECIA PONIENDO EN CONOCIMIENTO Y A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE JESUS MARIA.
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