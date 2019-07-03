Policiales de la Departamental Totoral

VILLA DEL TOTORAL
CARÁTULA: ROBO.
RESEÑA: PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN UN DOMICILIO DE BARRIO NATAL CRESPO DE ÉSTA LOCALIDAD, DONDE SE ENTREVISTA A UNA MUJER MAYOR DE EDAD, LA QUE DIO A CONOCER QUE JUNTO A SU MARIDO SE RETIRARON DE SU DOMICILIO EN HORAS DEL MEDIO DIA CON MOTIVO DE ASISTIR A SUS ACTIVIDADES LABORALES, QUEDANDO EN LA VIVIENDA LA EMPLEADA, ENCARGADA DEL CUIDADO DE UNA PERSONA 87 AÑOS DE EDAD CON LA MODALIDAD CAMA ADENTRO, Y AL REGRESAR APROXIMADAMENTE A LAS 22:00 HS, NOTO DE QUE LA JOVEN SE HABIA RETIRADO, LLEVANDOSE SUS PERTENENCIAS Y AL CONTROLAR LA VIVIENDA NOTO EL FALTANTE DE UNA SUMA DE DINERO QUE TENIAN COMO AHORRO EN UN COFRE EL CUAL CONTABA CON MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE FUERON VIOLENTADAS. SE DIO PARTICIPACION A LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA QUIEN IMPARTIO DIRECTIVAS AL RESPECTO.
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