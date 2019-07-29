Policiales de la Departamental Totoral

26 DE JULIO
VILLA DEL TOTORAL
DETENIDO POR HURTO
SIENDO LAS 02:05 HS, SE HACE PRESENTE EN LA DEPENDECIA EL DAMNIFICADO MANIFESTO QUE ESTACIONO SU VEHICULO FORD FIESTA, SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, POR LO QUE SUSTRAJERON DE SU INTERIOR UNA MOCHILA COLOR NARANJA CON LA INSCRIPCION ADIDAS, UN TALADRO BOSCH Y UNA AMOLADORA.
SEGUIDAMENTE, SIENDO LAS 04:00 HS PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL CONTROL SOBRE CALLE ATILIO A. LLOUVEL ESQ. 1º DE MAYO Bº PTE. PERON, DE UN SUJETO DE SEXO MASCULINO EL QUE TENIA EN SU PODER UNA MOCHILA DE SIMILARES CARACTERISTICAS A LA SUSTRAIDA RECIENTEMENTE Y DE COLOR NARANJA. SE IDENTIFICO A LA PERSONA Y AL REVISAR EL INTERIOR SE ENCONTRABAN LOS ELEMENTOS MENCIONADOS, LOS QUE FUERAN SUSTRAIDOS DEL INTERIOR DEL VEHICULO FOFRD FIESTA, PROCEDIENDO A LA APREHENSION DEL CAUSANTE Y AL SECUESTRO DE LOS ELEMENTOS.
VILLA DE TOTORAL
ACCIDENTE CASUAL
SIENDO LAS 06:15 HS PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO A RUTA 9 KM 785 LUGAR DONDE OBSERVA UN VEHICULO FIAT PUNTO, VOLCADO SOBRE LA BANQUINA ESTE, EN SENTIDO SUR A NORTE, EL MISMO ERA CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, QUIEN NO PRESENTA LESIONES DE GRAVEDAD, Y SE SOLICITO EL SERVICIO TEM PARA SU MEJOR CONTROL. EL MISMO IBA SOLO, REGRESABA DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA, Y POR SUS DICHOS, Y DEBIDO AL SUEÑO PERDIÓ EL CONTROL DEL RODADO.
27 DE JULIO
VILLA DEL TOTORAL
HURTO
SIENDO LAS 22:00 HS, SE HIZO PRESENTE EL DAMNIFICADO MANIFESTANDO QUE SIENDO LAS 18:30 HORAS CONSTATÓ QUE AUTORES IGNORADOS LE SUSTRAJERON SU BICICLETA MARCA "VENZO" QUE HABÍA DEJADO AFUERA DE LA VIVIENDA UBICADA EN CALLE DIÓGENES MOYANO N° 350 B° CENTRO, SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD.
28 DE JULIO:
CAÑADA DE LUQUE
ROBO.
SIENDO LAS 21:00 HS SE COMUNICA TELEFÓNICAMENTE EL DENUNCIANTE INFORMANDO QUE SU HIJO HABRÍA INGRESADO AL DOMICILIO DE SU VECINA, ROMPIENDO EL CANDADO DE UNA PUERTA DE INGRESO A LA VIVIENDA, SUSTRAYÉNDOLE DEL INTERIOR, UNA BOLSA DE NYLON CON HERRAMIENTAS ARROJÁNDOLAS NUEVAMENTE A LA PROPIEDAD DE LA DAMNIFICADA AL VERSE DESCUBIERTO POR ESTE.
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