Policiales de la Departamental Totoral

EL FIN DE SEMANA, SE RECEPTARON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
ART. 70º ("Conducta sospechosa"), POR LO QUE SE PROCEDIO AL TRASLADO DE UN MASCULINO MENOR DE EDAD.
ART. 114º ("Omisión de llevar documentación para el transporte de carga."), POR LO QUE SE PROCEDIO A LA APREHENSION DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, Y AL SECUESTRO DE (01) CAMION CON CHASIS Y NUEVE MIL (9.000) KILOS DE LEÑA.
SABADO 20 DE JULIO:
PATRULLA RURAL TOTORAL
TIPO: PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO.
RESEÑA: SIENDO LAS 08:05 HS, PERSONAL DE LA PATRULLA RURAL, PROCEDE AL CONTROL DE UN VEHICULO RENAUL 11, DONDE CIRCULABA UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN CORDOBA CAPITAL, QUIEN TENIA EN SU PODER UNA ESCOPETA CALIBRE 12 MARCA ARMED MODELO 58, ABIERTA Y SOBRE EL PISO DOS CARTUCHOS DEL CALIBRE 12 CON POSTAS 9 ML DE PLOMO, AL ALCANCE DEL MISMO. POR LO QUE SE PROCEDE AL SECUESTRO, APREHENSION, Y TRASLADO A SEDE POLICIAL.
VILLA DEL TOTORAL
RESEÑA: SIENDO LAS 14:10 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN CALLE JUAN JOSE PASO ESQ. DIAGONAL RECONQUISTA Bº EL PLASTICO, CONSTATANDO UNA COLISION ENTRE UN VW TREND GUIADO POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD, LA QUE CIRCULABA EN SENTIDO OESTE – ESTE POR CALLE JUAN J. PASO, MIENTRAS QUE LA MOTOCICLETA MARCA CORVEN TRIAX, GUIADA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, EL QUE LO HACIA POR DIAGONAL RECONQUISTA IMPACTANDO EN LA PARTE TRASERA IZQUIERDA DEL VEHICULO. SE HIZO PRESENTE EL SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS T.E.M. EL QUE CONSTATO TRAUMATISMOS VARIOS EN EL CONDUCTOR DE LA MOTOCICLETA Y PROCEDIO AL TRASLADO DEL MISMO AL HOSPITAL LOCAL PARA SU MEJOR ATENCION.
CARÁTULA: LESIONES CULOSAS.-
RESEÑA: SIENDO LAS 20:50 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN CALLE BV. ALLENDE ESQ. DEAN FUNES Bº CENTRO CONSTATANDO UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UN VEHICULO CHEVROLET CAPTIVA CONDUCIDO POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD, QUE FUE COLISIONADA POR ALCANCE POR EL VEHICULO MENOR QUE ERA GUIADO POR JOVEN MAYOR DE EDAD EL QUE IBA ACOMPAÑADO POR UNA FEMENINA MENOR DE EDAD, QUE AL IMPACTAR EN LA PARTE TRASERA DEL RODADO ESTOS ULTIMOS CAYERON AL PISO. SE HIZO PRESENTE EL SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS T.E.M. EL QUE CONSTATO POLITRAUMATISMOS VARIOS EN LA MENOR POR LO QUE FUE TRASLADADA AL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA PARA SU MEJOR ATENCION.
DOMINGO 21 DE JULIO
VILLA DEL TOTORAL
CARÁTULA: HURTO.-
RESEÑA: SIENDO LAS 19:30 HS, SE HACE PRESENTE EL DAMNIFICADO, MANIFESTANDO QUE EL DIA SABADO 20 DE JULIO SE AUSENTO DEL DMICILIO DEJANDO SU MOTOCICLETA MARCA GUERRERO TRIP 110 CC, COLOR NEGRA, EN EL PATIO TRASERO SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES. AL RETORNAR EN LA VISPERA, SE PERCATA DEL FALTANTE DEL RODADO, SIN CONSTATAR DAÑO ALGUNO EN SU PROPIEDAD.SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CORRESPONDIENTES.
SINSACATE
CARATULA: ACTUACIONES LABRADAS
RESEÑA: SIENDO LAS 18:30 HS, PERSONAL POLICIAL CONSTATA UN CHOQUE SOBRE RUTA NACIONAL N 9 KM 758, SIENDO EL MISMO UN CHOQUE SIMPLE Y ÉN CADENA ENTRE TRES VEHÍCULOS QUE CIRCULABAN DE NORTE-SUR SIENDO EL PRIMERO UN (1) FIAT STRADA COLOR GRIS, CONDUCTOR MASCULINO, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN PROV. DE SANTA FE, (2) CHEVROLET CORSA COLOR GRIS OSCURO, CONDUCTOR MASCULINO MAYOR DE EDAD, ORIUNDO DE VILLA DEL TOTORAL.(3) FIAT SIENA COLOR ROJO, CONDUCTOR MASCULINO MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CORDOBA. EN EL LUGAR ESTABA PRESENTE PERSONAL DE POLICÍA CAMINERA.
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