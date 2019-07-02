Policiales de la Departamental Totoral

DURANTE EL FIN DE SEMANA SE RECEPTARON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
ART. 111 ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos") POR LO QUE SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE (01) MOTOCICLETA;
ART. 105 ("Conducción peligrosa") POR LO QUE SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE (01) VEHICULO Y A LA APREHENSION DE (01) MASCULINO MAYOR.
ART. 80 ("Desórdenes públicos") POR LO QUE SE PROCEDIO A LA APREHENSION DE (01) MASCULINO MAYOR .
VIERNES 28 DE JUNIO
VILLA DEL TOTORAL
CARÁTULA: ALLANAMIENTO POSITIVO.
RESEÑA: SIENDO LAS 18: 00 HS PERSONAL DEL C.A.P Y DE LA DIV. INVESTIGACIONES EN EL MARCO DE ACTUACIONES SUMARIALES CARATULADAS COMO "ROBO", MUNIDOS DE ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO SE CONSTITUYEN EN UN DOMICILIO DE BARIO LA LOMA, ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, POR LO QUE SE PROCEDIO AL SECUESTRO: (1) UNA AMOLADORA MARCA GLADIATOR, MODELO AA 315/2 DE COLOR NEGRA CON NARANJA Y DE (1) TALADRO MARCA SALKOR MODELO TP413/2 DE COLOR AZUL CON AMARILLO.
DOMINGO 30 DE JUNIO
SARMIENTO
CARÁTULA: ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON LESIONADOS.-
RESEÑA: SIENDO LAS 11:00 HS PERSONAL POLICIAL SE HACE PRESENTE EN CALLE BELGRANO S/N DONDE CONSTATA UN ACCIDENTE DE TRANSITO, OBSERVANDO UNA MOTOCICLETA BRAVA 150CC. QUE ERA CONDUCIDA POR LA SRTA CAMPANA MARISOL (14); Y COMO ACOMPAÑANTE LA SRTA. VIÑALES CAMILA (15) AMBAS DE ÉSTA LOCALIDAD. POR RAZONES QUE SE TRATAN DE ESTABLECER PERDIERON EL CONTROL DEL RODADO SALIENDO DE SU RECORRIDO, PARA LUEGO IMPACTAR CON UN BRETE UBICADO SOBRE CALLE BELGRANO. EN EL LUGAR TRABAJÓ EL SERVICIO DE EMERGENCIAS MÉDICAS DE TOTORAL (TEM) Y PERSONAL DEL DISPENSARIO LOCAL, TRASLADANDO A LAS OCUPANTES DEL RODADO AL HOSPITAL VICENTE AGÜERO DE LA CIUDAD DE JESÚS MARIA. A POSTERIOR PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN DICHO NOSOCOMIO A LOS FINES DE CONSULTAR EL ESTADO DE SALUD DE LAS MENORES, INFORMANDO EL FACULTATIVO LOS SIGUIENTES DIAGNOSTICOS:
• SRITA. CAMILA VIÑALES CON FRACTURA DE FÉMUR IZQUIERDO POR LO QUE SERÁ TRASLADADA AL HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES;
• MARISOL CAMPANA CON FRACTURA DE FÉMUR IZQUIERDO Y CLAVICULA IZQUIERDA LA CUAL SERÍA TRASLADADA AL HOSPITAL DE NIÑOS.
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