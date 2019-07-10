Policales de la Departamental Totoral

06 DE JULIO
ALLANAMIENTO POSITIVO
EN EL MARCO DE INVESTIGACIÓN DE UN HECHO DE CARÁCTER DELICTUAL, CARATULADO COMO ABIGEATO, DE FECHA 21/6/19, HECHO OCURRIDO EN ZONA RURAL SITA EN EL KM 777 DE LA RUTA NAC. NRO. 9, DEL QUE TIENE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN LA FISCALIA DE INSTRUCCION DE JESÚS MARÍA, PERSONAL DE LA PATRULLA RURAL Y COMISARIA DE VA. DEL TOTARAL, SUPERVISADOS POR EL CRIO. INSP. GUSTAVO VERGARA, LA CRIO. FERNANDA RODRÍGUEZ Y LA SUBCRIO. VANINA LARCHE, MUNIDOS DE LA CORRESPONDIENTE ORDEN JUDICIAL, ALLANAN EL DOMICILIO CON RESULTADO POSITIVO PROCEDIENDOSE AL SECUESTRO DE (13) CABEZAS CUEREADAS, VISCERAS, UNA CARABINA CAL 22 CON SEIS CARTUCHOS, UNA CAJA CON 443 MUNICIONES FM, DOS CUCHILLAS TIPO CARNICERAS; UN TRAILER DOBLE EJE DE HACIENDA, HACIENDO ENTREGA DEL DILIGENCIAMIENTO Y ELEMENTOS SECUESTRADOS Y EN CRÍA VILLA DEL TOTORAL.
ALLANAMIENTO POSITIVO.
RELACIONADO AL MISMO HECHO SE ALLANÓ OTRA VIVIENDA CON IGUAL RESULTADO LOGRÁNDOSE EL SECUESTRO DE (01) ESCOPETA MARCA SPORTIAN CAL 16 CON SU CACHA Y CULATA DE MADERA EN FUNCIONAMIENTO Y UNA CAJA DE CARTUCHO CON (8) MISMO CALIBRE Y (2) CAL. 20.
SINSACATE
HECHO: *P.S.I ART 105 DEL CCC*.
SIENDO LAS 19:55 PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL SOBRE EL CAMINO REAL DE UNA PICK UP CHEVROLET S 10 EL CUAL LO HACÍA EN FORMA ZIGZAGUEANTE EMBISTIENDO UN ALAMBRADO POR LO QUE INMEDIATAMENTE LO HACE DETENER LA MARCHA Y AL DESCENDER DEL RODADO SU CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE, AMBOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD ORIUNDOS DE LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA, EVIDENCIABAN ESTAR EN ESTADO DE EBRIEDAD, LOS CUALES FUERON TRASLADOS A SEDE POLICIAL TAMBIÉN QUEDANDO AMBOS A DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE FALTA.
07 DE JULIO
LA PAMPA
TIPO: INCENDIO DE VEHICULO.
SIENDO LAS 14:30 HS, PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO A ZONA DEL MIRADOR, DONDE SE CONSTATO QUE UN VEHÍCULO MARCA RENAULT 12, COLOR GRIS, SE ESTABA INCENDIANDO. EN LUGAR SE ENTREVISTA AL PROPIETARIO DEL RODADO, QUIEN EXPRESA QUE POR FALLA ELECTRICA, SE PRENDIÓ FUEGO AFUERA DE SU DOMICILIO. SE SOLICITO LA COLABORACION DE BOMBEROS DE LA GRANJA, MÓVIL 8 LOGRANDO CONTROLAR Y ENFRIAR EL VEHÍCULO QUEDANDO INCENDIANDO EN SU TOTALIDAD.
TIPO: *ART. 82° C.C.C.*
VILLA DEL TOTORAL
SIENDO LAS 20:15 HS, PERSONAL POLICIAL CONSTITUIDO EN CALLE ATILIO LLOUVEL Y BV. SERAFINI ENTREVISTA A UN VECINO DE ESTA LOCALIDAD, QUIEN MANIFESTÓ QUE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO ESTARÍA PRODUCIENDO ESCÁNDALOS EN LA VÍA PÚBLICA, SIENDO IDENTIFICADO, EL CUAL ANTE LA PRESENCIA DE LOS UNIFORMADOS COMENZÓ A INSULTARLOS, ESCUPIENDO E INCITANDO A PELEAR, MOTIVO POR EL CUAL ES APREHENDIDO Y TRASLADADO A LA DEPENDENCIA POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ.
VILLA DEL TOTORAL
HECHO: DAÑO.
SIENDO LAS 22:15 HS PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN ATILIO LLOVEL Y BV SERAFINI EN VIRTUD DE UN LLAMADO AL 101 DE QUE HABRÍA UN SUJETO DE SEXO MASCULINO QUE ESTARÍA PATEANDO LOS VEHÍCULOS, UNA VEZ EN EL LUGAR LO OBSERVAN AL MISMO QUE CORRÍA POR LA ARTERIA MENCIONADA EN SENTIDO NORTE - SUR POR LO QUE LE DAN ALCANCE IDENTIFICANDOLO APERSONÁNDOSE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD QUIEN MANIFESTÓ QUE LE HABRÍA ROTO EL PARABRISAS DE SUS VEHÍCULO VW UP, Y OTRO SUJETO QUIEN APORTO QUE TAMBIÉN LE PROPIO PATADAS A SU VEHÍCULO NO PROVOCANDOLE NINGÚN DAÑO.
08 DE JULIO
VILLA DEL TOTORAL
HECHO: ART 111 CCC
SIENDO LAS 12:10 HD, PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL SOBRE CALLE SAN MARTIN Y 25 DE MAYO DE UNA MOTOCICLETA MARCA CORVEN TRAIX 250 CC CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN CARECIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD NI DOCUMENTACION POR LO QUE SE PROCEDE AL SECUESTRO DE LA MISMA SIENDO TRASLADADA A LA DEPENDECIA POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICIO DEL JUZGADO DE PAZ LOCAL.
VILLA DEL TOTORAL
ART 111 CCC
SIENDO LAS 12:00 HD PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL SOBRE SAN MARTIN Y 25 DE MAYO DE UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO TRIP CONDUCIDA POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD, QUIEN CARECIA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD NI DOCUMENTACION POR LO QUE SE PROCEDE AL SECUESTRO DE LA MISMA SIENDO TRASLADADA A LA DEPENDECIA POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICIO DEL JUZGADO DE PAZ LOCAL.
VILLA DEL TOTORAL
HECHO: ARTÍCULO 71° Y 111° C.C.C
SIENDO LAS 18:10 HS, PERSONAL POLICIAL RECIBE LLAMADO TELEFONICO POR PARTE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO, MANIFESTANDO EN SU ESTABLECIMIENTO GANADERO UBIVADO EN CAMINO EL CINCO OBSERVO VARIAS PERSONAS EN UN AUTOMOVIL Y DOS MOTOCICLETAS,PROVOCANDO INTRANQUILIDAD AL MISMO, YA QUE EN VARIAS OPORTUNIDADES LE SUSTRAJERON ANIMALES VACUNOS.POR LO QUE SE PROCEDIÓ AL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA 150CC MARCA OKINOI, COLOR AZUL SIN DOMINIO VISIBLE , SIENDO CONDUCIDO POR UN JOVEN MAYOR DE EDAD, Y DE UNA MOTOCICLETA MARCA CORVEN COLOR NEGRA CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, AMBOS SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NI LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. COMO ASI TAMBIEN UN VEHICULO MARCA FIAT 128, COLOR VERDE, CONDUCIDO POR UN JOVEN MAYOR DE EDAD, QUIEN NO POSEE NINGUNA DOCUMENTACION CONTRADICIENDO Y NO SABIENDO JUSTIFICAR SU PERMANENCIA EN EL LUGAR.POR LO QUE SE LOS TRASLADA P.S.I AL CCC A LA SEDE POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ Y QUEDANDO LOS RODADOS EN RESGUARDO.
VILLA DEL TOTORAL
HECHO: DAÑO.
SIENDO LAS 19:30 HS SE HACE PRESENTE UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO, MAYOR DE EDAD, MANIFESTANDO QUE TIENE UN CAMIÓN QUE ES DE SU PROPIEDAD EL CUAL DEJA ESTACIONADO EN DIÓGENES MOYANO Y REPÚBLICA ARGENTINA. EN EL DIA DE LA FECHA MIENTRAS CIRCULABA POR CALLE REP. ARGENTINA, VE DOS ADOLESCENTES DE SEXO MASCULINO, TREPADOS AL CAMION, SALTANDO SOBRE EL PARAGOLPES DEL MISMO, DETIENE SU MARCHA DESCIENDE DE SU VEHICULO Y LES LLAMA LA ATENCION, EN ESE MOMENTO ESTOS ADOLESCENTES COMIENZAN A INSULTAR Y ARROJAR PIEDRAS, GENERANDO DAÑOS EN SU VEHICULO PARTICULAR EN EL GUIÑO DERECHO DELANTERO Y PUERTA IZQUIERDA, A POSTERIOR CONSTATA LOS DAÑOS OCASIONADOS EN EL CAMIÓN, MANGUERAS DE AIRE ROTAS, MANGUERAS HIDRAULICAS DESENCHUFADAS, ESCOBILLA DE LA OPTICA QUEBRADA, AGREGA QUE DESCONOCE EL NOMBRES DE LOS AUTORES DEL HECHO. PROMUEVE LA ACCION PENAL CORRESPONDIENTE.
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