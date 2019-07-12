PARTE DE PRENSA URD TOTORAL, 11 DE JULIO DE 2019

CARÁTULA: LEY DE CONSERVACION DE FAUNA SILVESTRE.-
RESEÑA: EN LA VISPERA SIENDO LAS 11:30 HS, SE HIZO PRESENTE EN ESTA DEPENDENCIA PERSONAL POLICIAL DE LA PATRULLA RURAL, HACIENDO ENTREGA DE PROCEDIMIENTO, MANIFESTANDO QUE MIENTRAS EFECTUABA PATRULLAJE POR CAMINO RURAL (VILLA GUTIERREZ DPTO. TOTORAL), OBSERVO UN VEHICULO MARCA FIAT UNO COLOR BLANCO DENTRO DE UN CAMPO, Y A UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, DEL OTRO LADO DEL ALAMBRADO CON DOS TRAMPEROS Y DOS AVES TIPO REYNA MORA, POR LO QUE SE PROCEDIO AL TRASLADO DEL MISMO Y AL SECUESTRO DE LOS ELEMENTOS MENCIONADOS. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
CARÁTULA: TENTATIVA DE ROBO.-
RESEÑA: EN LA VISPERA, SIENDO LAS 20:30 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL CONTROL DE UN CIUDADANO MAYOR DE EDAD SOBRE CALLE JUAN BOTARO S/Nº Bº FATIMA, DEBIDO A QUE MINUTOS ANTES TOMO CONOCIMIENTO, A TRAVES DE LA DAMNIFICADA, QUE UNA PERSONA LE QUISO SUSTRAER SU BOLSO DE MANO EN LA QUE TENIA PERTENENCIAS, RECONOCIENDO AL SUJETO, NO LOGRANDO SU OBJETIVO EL MISMO, POR LO QUE SE REALIZO UN OPERATIVO CERROJO LOGRANDO SU APREHENSION A POCAS CUADRAS DEL LUGAR. SE LABRAN ACTUACIONES.
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