Policiales de la Departamental Totoral

HECHO: CONDUCTOR MENOR DE EDAD – CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
RESEÑA: EN LA VISPERA SIENDO LAS 17:55 HS, PERSONAL C.A.P. PROCEDE AL CONTROL EN LA INTERCCION DE CALLES ARTURO M BAS Y PRESIDENTE PERON DE UNA MOTICICLETA MARCA MOTOMEL 110 CC COLOR CELESTE CON GRIS SIN CHAPA PATENTE, CONDUCIDA POR UN MENOR DE 16 AÑOS DE EDAD DOMICILIADO EN ESTA LOCALIDAD; CARECIENDO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO TAMBIEN DE LA DOCUMENTACION HABILITANTE. POR TAL MOTIVO SE LO TRASLADO HASTA LA DEPENDENCIA POLICIAL DONDE QUEDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ, QUIEN IMPARTIO DIRECTIVAS AL RESPECTO.
HECHO: ROBO
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
RESEÑA: EN LA VISPERA SIENDO LAS 21:00 HS, SE RECEPTO DENUNCIA A JOVEN DE 27 AÑOS DE EDAD DOMICILIADO EN BARRIO LAS FLORES DE ESTA LOCALIDAD DONDE DABA A CONOCER QUE HABIA COMPRADO DOS MESES ATRÁS UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO MODELO GT 70CC , Y QUE DIA 20/06/19 SE APERSONO LA EX PAREJA DEL VENDEDOR SOLICITANDO QUE LE REINTEGRE EL RODADO, MEDIANTE AMENAZAS SE LLEVA LA MOTOCICLETA. POR TAL MOTIVO SE DIO INTERVENCION A LA FISCALIA DE JESUS MARIA QUIEN IMPARTIO DIRECTIVAS. POSTERIORMENTE PERSONAL POLICIAL DEL C.A.P UBICA EN CALLE SENADOR BARBIERI 335 Bº CENTRO A LA MOTOCICLETA , Y FUE TRASLADADA A LA DEPENDENCIA POLICIAL.
HECHO: DESAPARICION DE PERSONAS
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
RESEÑA: EN LA VISPERA SIENDO LAS 23:00 HS, SE RECEPTA DENUNCIA A LAS SRAS TOLEDO SILVANA SOLEDAD Y BRAVO ANALIA LORENA; DONDE PONIAN EN CONOCIMIENTO QUE SUS HIJO AXEL DANIEL TOLEDO DE 15 AÑOS DE EDAD , TEZ BLANCA, CABELLO CORTO COLOR CASTAÑO OSCURO, OJOS COLOR VERDE CLARO, 1,65 DE ALTURA, ROBUSTO, VESTIA CAMPERA NEGRA, PANTALON NEGRO, REMERA BLANCA Y ZAPATILLAS BLANCAS , ACOMPAÑADO POR LA SEÑORITA LUDMILA MAGALI CABRAL DE 15 AÑOS DE EDAD, TEZ BLANCA, CABELLOS HASTA LOS HOMBROS DE COLOR CASTAÑO CLARO, OJOS MARRONES, DE 1,70 DE ALTURA , LA QUE VESTIA REMERA BLANCA, CAMPERA GRIS, JEANS DE COLOR CLARO Y ZAPATILLAS BLANCAS; SE HABIAN PRESENTADO EN LA TERMINAL DE OMNIBUS DE ESTA LOCALIDAD DONDE COMPRARON PASAJES HACIA LA CIUDAD DE CORDOBA A LAS 17:00 HS. SIN LA AUTORIZACION DE LAS PROGENITORAS Y DESCONOCIENDO DONDE SE ENCONTRARIAN. POR LO QUE INMEDIATAMENTE SE DIO PARTICIPACION A LOS TRIBUNALES DE JESUS MARIA Y PERSONAL POLICIAL SE ABOCA A LA BUSQUEDA DE LOS MENORES JUNTAMENTE CON SUS PADRES.
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