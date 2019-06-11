Policiales de la Departamental Totoral

DURANTE EL FINDE SEMANA SE RECEPTARON SE RECEPTARON DOS PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL ART. 111 ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos") DEL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE DOS (02) MOTOCICLETAS.
VIERNES 07 DE JUNIO.
HECHO: A CARATULAR
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
RESEÑA: EN HORAS DEL MEDIO DIA SE HACE PRESENTE EN LA PLANTA DE VERIFICACION Nº11- VILLA DEL TOTORAL, UN VECINO (33) DE ÉSTA LOCALIDAD, PARA REALIZAR TRÁMITE DE VERIFICACIÓN DE UNA PICK UP, MARCA TOYOTA MODELO HILUX - 2017. UNA VEZ QUE PERSONAL POLICIAL SE DISPONE A REALIZAR LA TAREA PROPIA DE LA ESPECIALIDAD PUEDE OBSERVAR QUE EN EL LUGAR DONDE LLEVA EL ESTAMPADO DE NÚMERO VIN (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHÍCULAR) SE ENCUENTRA PULIDO Y ADULTERADO, TAMBIÉN SE CONSTATA QUE TODOS LOS CRISTALES DEL RODADO DONDE SE GRABA EL NÚMERO VIS (NUMERO DE IDENTIFICACION SECUENCIAL) ESTAN ILEGIBLES, ADEMAS LAS DOS PLACAS METÁLICAS DE IDENTIFICACIÓN (DOMINIO) NO SON HOMOLOGADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS, Y LOS STIKERS DE INDENTIFICION COLOCADOS SON APÓCRIFOS. SE PROCEDE AL SECUESTRO DEL RODADO EN CUESTION. Y SE PONE EN CONOCIMIENTO A LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA
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