Policiales de la Departamental Totoral

JUEVES 04 DE JUNIO
HECHO: Artículo 51 CCC
LUGAR: CALLE 25 DE MAYO Y PRESIDENTE PERÒN
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
RESEÑA: SIENDO LAS 14:35 HS SE HACE PRESENTE UN MASCULINO (29) MANIFESTANDO QUE EN LA FECHA MIENTRAS CIRCULABA EN BICICLETA EN CONTRAMANO CON SU HIJA MENOR, UN AUTOMOVIL MARCA PEUGEOT 206 QUE VENIA DE FRENTE LE PASÒ MUY CERCA, LO QUE CASI PROVOCA SU CAÌDA. A POSTERIOR EL VEHÌCULO SE DETIENE, DESCENDIENDO UN SUJETO MASCULINO QUIEN EMPEZÒ A INSULTARLO. SE LABRAN ACTUACIONES BAJO EL Nº 272/19 Y SE DA PARTICIPACIÒN AL JUZGADO DE PAZ DE LA LOCALIDAD.
HECHO: LESIONES LEVES
LUGAR: CALLE 25 DE MAYO Y PRESIDENTE PERÒN
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
RESEÑA: SIENDO LAS 15:10 HS SE HACE PRESENTE UN MASCULINO (59) MANIFESTANDO QUE EN LA FECHA MIENTRAS CIRCULABA EN SU AUTOMOVIL, OBSERVÒ UNA BICICLETA DE FRENTE Y EN CONTRAMANO, CONDUCIDA POR UNA PERSONA MASCULINA, QUE SE CRUZÒ DE MANERA PELIGROSA MIENTRAS LO INSULTABA. A POSTERIOR EL DICENTE DESCENDIÒ DEL RODADO PARA PREGUNTARLE DE LAS RAZONES DE LOS INSULTOS, CUANDO LE PROPINÒ UN GOLPE DE PUÑO EN LA BOCA, DÀNDOSE A LA FUGA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES BAJO EL Nº 297/19 Y SE DA PARTICIPACION AL TRIBUNAL DE JESÙS MARÌA.
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