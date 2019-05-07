Policiales de la Departamental Totoral

LOS DIAS VIERNES 03, SABADO 04 Y DOMINGO 05 SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA
ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos"), Y AL ART. 81º ("Escándalos y molestias a terceros." )PROCEDIENDO AL TRASLADO DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD Y SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA.
ART. 105º ("Conducción peligrosa") Y AL ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos") PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE DOS MOTOCICLETAS Y AL TRASLADO DE DOS MASCULINOS A SEDE POLICIAL.
ART. 105º ("Conducción peligrosa") PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UNA MOTOCICLETA.
03 DE MAYO
SUPRESION DE NUMERACION DE MOTOR.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SIENDO LAS 21:20 HS PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA GILERA 110 cc SIN DOMINIO VISIBLE, LA CUAL ERA CONDUCIDA POR UN MENOR DE EDAD, QUIEN CARECIA DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTES, COMO CONSECUENCIA DE UN CONTROL MINUCIOSO DEL VEHICULO SE CONSTATA QUE EL NUMERO DE MOTOR DE ÉSTA SE ENCUENTRA SUPRIMIDO POR ABRASIÓN. SE PROCEDIO AL SECUESTRO DEL RODADO Y A LA APREHENSION SIENDO TRASLADADO A LA DEPENDENDECIA LOCAL.
04 DE MAYO
DAÑO, LESIONES LEVES CALIFICADAS Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL
MIENTRAS PERSONAL POLICIAL SE ENCONTRABA CUBRIENDO SERVICIO ADICIONAL EN BAILE POPULAR "Q'LOKURA" EN CLUB ATLÉTICO COLÓN, AL FINALIZAR EL EVENTO APROXIMADAMENTE 06:20 HS, EN OCASIÓN DE QUE LOS CONCURRENTES SE IBAN RETIRANDO DEL MISMO ,SE OBSERVA A DOS MASCULINOS GENERANDO DISTURBIOS DONDE UNO DE ELLOS LE PROPINABA GOLPES DE PUÑO Y PATADAS A LA AMBULANCIA DEL SERVICIO DE EMERGENCIA TEM QUE CUBRÍA DICHO EVENTO, INTENTANDO HACER CESAR LA ACCIÓN A LA QUE AMBOS SE RESISTEN CON GOLPES DE PUÑO HACIA DOS EFECTIVOS DURANTE LA APREHENSIÓN, OCASIONÁNDOLES LESIONES, LAS QUE FUERON CONSTATADAS POR LA MEDICA POLICIAL, SIENDO A POSTERIOR LOS CIUDADANOS ACUSADOS TRASLADADOS A DEPENDENCIA POLICIAL.
05 DE MAYO
ACCIDENTE DE TRÁNSITO
LUGAR: RUTA NAC N 9 Y 60
SIENDO LAS 01:20 HS, PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO AL CRUCE DE RUTA NAC. Nº 9 CON RUTA PCIAL. Nº 60, CONSTATANDO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO ENTRE UNA PICK UP TOYOTA HILUX CONDUCIDA POR UN CIUDADANO (29) ORIUNDO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR , ACOMPAÑADO POR UNA FEMENINA (27), Y DOS MENORES DE (8) Y (1) AÑOS DE EDAD, QUIENES POR RAZONES QUE RESTAN DE ESTABLECER COLISIONAN DE FRENTE CON UN VEHICULO TOYOTA COROLLA, CONDUCIDO POR UN MASCULINO (31), ACOMPAÑADO POR UN CIUDADANO (25) Y UNA FEMENINA (29) TODOS DOMICILIADOS EN CORDOBA CAPITAL. COMO CONSECUENCIA DE LA COLISION RESULTAN LESIONADOS TODOS, EXCEPTO EL CONDUCTOR DE LA TOYOTA HILUX Y EL MENOR DE UN AÑO DE EDAD. SE HACE PRESENTE EL SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS T.E.M, AMBULANCIA DE SARMIENTO Y BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ESTA LOCALIDAD, TRASLADANDO A LOS LESIONADOS AL HOSPITAL VICENTE AGÜERO DE LA CIUDAD DE JESÚS MARIA. RESULTANDO EL MENOR (8) CON LESIONES DE CONSIDERACIÓN (TRAUMATISMO DE CRÁNEO) TRASLADADO A LA CIUDAD DE CORDOBA.
INFORME ACTUAL:
• CONDUCTOR DEL TOYOTA COROLA, FRACTURA DE FEMUR DE PIERNA IZQUIERDA Y TRAUMATISMO DE ROTULA DERECHA.
• MENOR DE 8 AÑOS DE EDAD, ESTABLE Y CONSCIENTE, CON TRAUMATISMO CERRADO DE ABDOMEN Y TRAUMATISMO DE CRANEO (EN EL HOSPITAL DE NIÑOS).
TENTATIVA DE HURTO CON APREHENDIDO.-
LOCALIDAD: SINSACATE.-
SIENDO LAS 06:10 HS SE RECIBE LLAMADO TELEFONICO AL "101" A TRAVEZ DEL CUAL UNA VECINA DE LA LOCALIDAD SOLICITA LA PRESENCIA POLICIAL DEBIDO A QUE LOGRO DIVISAR RETIRARSE RAUDAMENTE DE SU DOMICILIO EN UNA BICICLETA A UN SUJETO MASCULINO, CON UNA GARRAFA DE SU PROPIEDAD, SE MONTA UN OPERATIVO EN EL SECTOR, LOGRANDO PERSONAL POLICIAL LA APREHENSION DE PERSONA (27) QUE COINCIDIA CON LAS FILIACIONES APORTADAS, PROCEDIENDO AL TRASLADO A SEDE POLICIAL. QUEDANDO A DISPISICION DE LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA.
ACCIDENTE DE TRANSITO - LESIONES CULPOSAS.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL
SIENDO LA HORA 19:15, PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO A RUTA PCIAL. 17, A LA ALTURA DEL PARAJE "EL PEDACITO", CONSTATANDO UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA 150 C.C, CONDUCIDA POR UN MASCULINO (18), QUIEN POR RAZONES QUE RESTAN DE ESTABLECER COLISIONA POR ALCANCE A UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO 110 C.C CONDUCIDA POR UNA FEMENINA (18), QUIEN CIRCULABA JUNTO A OTRA CIUDADANA ( 21). COMO CONSECUENCIA SUFREN POLITRAUMATISMOS VARIOS POR LO QUE FUERON TRASLADADOS POR AMBULANCIA DEL T.E.M AL HOSPITAL LOCAL PARA SU MEJOR ATENCION.
SUPRESION DE MOTOR DE MOTOCICLETA.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SECUESTRO: UN KARTING CON MOTOR DE MOTOCICLETA HONDA 150 C.C.-
PERSONAL DE POLICIAL PROCEDE AL CONTROL DE UNA PICK-UP FORD RANGER CONDUCIDA UN MASCULINO (28) ORIUNDO DE LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, ACOMPAÑADO POR OTRO MASCULINO (34) , QUIENES EN LA CAJA DEL RODADO TRASLADABAN UN KARTING CON CHASIS DE FABRICACION ARTESANAL, PREPARADO PARA COMPETICION CON MOTOR HONDA 150 C.C, PERTENECIENTE AL ACOMPAÑANTE, QUIEN MANIFESTO QUE LO COMPRO SIN NINGUN TIPO DE DECUMENTACION. AL REALIZAR UN CONTROL MINUCIOSO DE LA NUMERACION DEL MOTOR SE PUEDE OBSERVAR QUE LA MISMA FUE BORRADA POR ABRASION , POR LO QUE SE PROCEDE A SU TRASLADO A SEDE POLICIAL. QUEDANDO A DISPISICION DE LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA.
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