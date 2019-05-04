Policiales de la Departamental Totoral

LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 01 DE MAYO, SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos"), PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE CUATRO (03) MOTOCICLETAS.
ART. 105º ("Conducción peligrosa") PROCEDIENDO AL SECUESTRO (01) AUTOMOVIL RENAUL 12, Y AL TRASLADO DE (01) MASCULINO MAYOR DE EDAD.
ART. 80º (Desórdenes públicos) y 81º (Escándalos y molestias a terceros) PROCEDIENDO AL TRASLADO DE (01) MASCULINO MAYOR DE EDAD.
ART. 93º ("Deambulación de animales") PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UN EQUINO YEGUARIZO PELAJE SAINO CABOS NEGROS.
ART. 82º ("Ebriedad o intoxicación escandalosa") PROCEDIENDO AL TRASLADO DE (01) MASCULINO MAYOR DE EDAD.
30 DE ABRIL DE 2019
ART. 115º C.C.C.-
LAS PEÑAS, SIENDO LAS 22:05 HS PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE RUTA Nº 9 KM 797 DE UNA PICK UP MARCA FORD COLOR AZUL, QUE LO HACÍA EN SENTIDO DE CIRCULACION DE NORTE A SUR, CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, ACOMPAÑADO POR OTRO MASCULINO MAYOR DE EDAD, AMBOS DE LA LOCALIDAD DE OBISPO TREJO. QUE AL MOMENTO DEL CONTROL TRASLADABAN EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO (02) DOS ANIMALES FAENADOS, LOS CUALES ERAN TRANSPORTADOS SIN LA DOCUMENTACIÓN Y EL CONTROL SANITARIO CORRESPONDIENTE. SE HACE CONSTAR QUE SE PROCEDIO A LA DESNATURALIZACION DE LOS MISMOS EN BASURAL MUNICIPAL. ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.-
01 DE MAYO DE 2019
ART. 56 CCC ("Vehículo con niños en su interior")
VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 18:20 HS, A RAÍZ DE UN LLAMADO AL 101, PERSONAL POLICIAL PROCEDE SOBRE CALLE ARTURO M BASS AL CONTROL DE UN AUTOMÓVIL RENAULT 12, COLOR AZUL, QUE SE ENCONTRABA CERRADO, ESTACIONADO FRENTE AL SUPERMERCADO "DELFIN" Y EN SU INTERIOR UNA BEBE DE 07 MESES DE EDAD DE CUBITO DORSAL ENVUELTA EN COLCHAS Y CON FLUIDOS GÁSTRICOS EN SU CUELLO, LA CUAL SE ENCONTRABA LLORANDO. POR LO QUE SE PROCEDIÓ A LA APERTURA DEL VEHICULO PARA EL RESGUARDO DE SU INTEGRIDAD FISICA, SIENDO TRASLADADA A LA DEPENDENCIA, QUEDANDO LOS PROGENITORES DE LA MISMA A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO DE PAZ LOCAL. SE CONSULTÓ LA SITUACIÓN CON EL SENAF QUIEN IMPARTIÓ DIRECTIVAS.
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y LESIONES // PROCEDIMIENTO CON
VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 19:00 HS, ALERTADOS POR UN LLAMADO AL 101, QUE DABA CUENTA DE UN AUTOMÓVIL COLOR GRIS QUE SE DESPLAZABA POR RUTA 9 EN SENTIDO NORTE - SUR DE FORMA PELIGROSA, SITUACIÓN QUE FUE CAPTADA POR LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD DEL CENTRO DE MONITOREO. A TAL EFECTO PERSONAL DEL CAP ES COMISIONADO A LOS FINES DE DAR CON EL VEHICULO EN CUESTION, COMO ASÍ TAMBIÉN SE DA AVISO A LOS EFECTIVOS DEL DESTACAMENTO DE SARMIENTO LOS QUE LE DAN ALCANCE PASANDO LA ESTACIÓN DE SERVICIO SAN ANTONIO TRATANDOSE DE UN RENAULT MEGANE, DONDE DETIENEN LA MARCHA SOLICITANDO A SUS OCUPANTES QUE DESCIENDAN. ES ENTONCES QUE EL CONDUCTOR INSULTA AL PERSONAL Y SE CRUZA A LA RUTA CON INTENCIONES DE PROVOCAR UN ACCIDENTE. POR LO QUE EL PERSONAL LOGRA SACARLO Y SE TRABAN EN LUCHA CON EL MISMO, PROVOCANDO LESIONES AL PERSONAL, SE LO REDUCE Y SE LO INGRESA AL MÓVIL JUNTO A SU ACOMPAÑANTE. EN EL INTERIOR DEL RODADO SE OBSERVA UNA BOTELLA CON BEBIDA ALCOHOLICA (FERNET). SE HACE CONSTAR QUE DICHO SUJETO COMIENZA A GOLPEARSE LA CABEZA CON LA REJA DEL MÓVIL Y A DARLE GOLPES DE PUÑO AL VIDRIO DE LA PUERTA. SE PROCEDE AL SECUESTRO DEL VEHÍCULO Y EL TRASLADO DE LOS DETENIDOS DONDE QUEDAN ALOJADOS A DISPOSICIÓN DEL MAGISTRADO DE TURNO
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