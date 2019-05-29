Policiales de la Departamental Totoral

27 DE MAYO
EN LA VISPERA SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE (01) MOTOCICLETA.
CARÁTULA: ALLANAMIENTO POSITIVO CON DETENCION
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTOTAL
RESEÑA: EN EL MARCO DE INVESTIGACIÓN DE ACTUACIONES SUMARIALES CARATULADAS LESIONES, DE LA VÍSPERA , HECHO DEL QUE TIENE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESÚS MARÍA, PERSONAL POLICIAL MUNIDO CON LA CORRESPONDIENTE ORDEN JUDICIAL, PROCEDIO AL ALLANAMIENTO DEL DOMICILIO DEL ACUSADO CON RESULTADO POSITIVO, LOGRÁNDOSE LA DETENCIÓN DEL MISMO, SIENDO ESTE MASCULINO MAYOR DE EDAD DOMICILIADO EN Bº FATIMA DE ÉSTA LOCALIDAD Y SECUESTRO DE VESTIMENTA QUE USARA AL MOMENTO QUE ACONTECIERON LOS HECHOS. SE LO TRASLADA A LA DEPENDENCIA POLICIAL.
CARÁTULA: SECUESTRO DE ELEMENTO
LOCALIDAD: VILLA DE TOTORAL
RESEÑA: EN LA VISPERA SIENDO LAS 21:00 HS PERSONAL DEL C.A.P , MIENTRAS REALIZABA PATRULLAJE PREVENTIVO POR CALLE RESPUBLICA ARGENTINA, OBSERVA A UN VECINO DE ESTA LOCALIDAD, QUIEN CIRCULABA EN UNA BICICLETA TIPO PLAYERA, COLOR AMARRILLA, CON CANASTO TIPO MIMBRE; A QUIEN SE LE DA LA VOZ DE ALTO PARA PROCEDER AL CONTROL, DÁNDOSE RÁPIDAMENTE A LA FUGA E INGRESANDO A BARRIO FÁTIMA, ARROJANDO EL RODADO METROS MÁS ADELANTE, PARA CONTINUAR A PIE Y PERDIÉNDOSE POR LA VERA DEL RÍO. SE PRÁCTICO AVERIGUACIONES Y DICHO RODADO HABÍA SIDO SUSTRAÍDO EN UN DOMICILIO PROXIMO AL SECTOR , POR LO CUAL SE PROCEDE AL SECUESTRO. SE CONTINUAN CON LAS ACTUACIONES.
CARÁTULA: ARTICULO 69 CCC
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
RESEÑA: EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO LAS 03:00 HS PERSONAL DEL C.A.P , MIENTRAS REALIZABA PATRULLAJE PREVENTIVO POR Bº LA LOMA, PROCEDE AL CONTROL DE UN MASCULINO (30) DOMICILIADO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ALLENDE, AL MOMENTO DEL PALAPADO PREVENTIVO EL MISMO TENIA EN SU PODER UN ELEMENTO TIPO DESTORNILLADOR, CON SU PUNTA LIMADA, NO LOGRANDO JUSTIFICAR LA TENENCIA DEL ELEMENTO EN CUESTION. SE CONSULTA SU D.N.I A TRAVÉS DEL SISTEMA POLICIAL ARROJANDO PEDIDO DE CAPTURA YA SIN EFECTO Y VARIOS ANTECEDENTES PENALES CONTRA LA PROPIEDAD, SEGUIDAMENTE SE PROCEDE A LA APREHENSIÓN QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO DE PAZ LOCAL.
29 DE MAYO
EN LA VISPERA SE RECEPTARON DOS PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
CARÁTULA: ART. 104° "Conductor menor de edad" Y 111° "Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos" DEL C.C.C.
LOCALIDAD: TOTORAL
RESEÑA: SIENDO LAS 18:00 HS PERSONAL POLICIAL EN LA INTERSECCION DE CALLES PTE. PERÓN CON SENADOR BARBIERI PROCEDIÓ AL CONTROL DE UNA MOTOCICLETA MARCA GILERA 110 CC., SIN DOMINIO VISIBLE, CONDUCIDA UNA JOVEN MENOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y NO CONTABA CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE POR LO QUE ES TRASLADADA JUNTO AL RODADO A LA DEPENDENCIA POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ.
CARÁTULA: ART. 104° "Conductor menor de edad" Y 111° "Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos" DEL C.C.C.
LOCALIDAD: TOTORAL
RESEÑA: SIENDO LAS 18:10 HS PERSONAL POLICIAL EN LA INTERSECCION DE CALLES PTE. PERÓN CON SENADOR BARBIERI PROCEDIÓ AL CONTROL DE UN CUADRICICLO LITON 110 CC SIN DOMINIO VISIBLE, CONDUCIDO POR UNA JOVEN MENOR DE EDAD , QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y NO CONTABA CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, POR LO QUE ES TRASLADADA JUNTO AL RODADO A LA DEPENDENCIA POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ.
CARÁTULA: ACCIDENTE DE TRANSITO
LOCALIDAD: SINSACATE
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 19:30 HS SE TOMA CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE VIAL EN RUTA NAC N° 9 KM 756 ( ROTONDA INGRESO A LA LOCALIDAD), UNA VEZ EN EL LUGAR PERSONAL POLICIAL OBSERVA QUE UN CAMION SCANIA CON ACOPLADO QUE REMOLCABA CON UN CABLE DE ACERO A UN CAMION FORD CARGO, Y EN EL MOMENTO QUE CRUZABAN LA ROTONDA Y POR MOTIVOS QUE RESTAN DE ESTABLECER UNA MOTOCICLETA MARCA GILLERA MODELO GUERRERO TRIPLE, CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD EL CUAL CIRCULABA EN SENTIDO NORTE – SUR, IMPACTA CON EL CABLE MENCIONADO. SE HIZO PRESENTE EL PERSONAL DE EMERGENCIAS DEL SUM TRASLADANDO AL CONDUCTOR DEL RODADO MENOR AL SANATORIO CAROYA EL CUAL HABRÍA SUFRIDO TRAUMATISMO DE TÓRAX.
CARÁTULA: ACCIDENTE DE TRANSITO
LOCALIDAD: SIMBOLAR
RESEÑA: EN EL DIA DE LA FECHA A LAS 07:45 HS SE TOMA CONOCIMIENTO DE UN ACCIDENTE VIAL EN RUTA NAC N° 9 KM, UNA VEZ EN EL LUGAR PERSONAL POLICIAL OBSERVA UNA PICK UP VW AMAROK (SUR – NORTE) CONDUCIDA POR UNA VECINA (39) DE LA LOCALIDAD, QUE COLISIONO DE FRENTE CON UN VEHICULO NISSAN MARCH CONDUCIDO POR UN MASCULINO (73) ORIUNDO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA DORMIDA . EN EL MOMENTO DE LA COLISION EL SECTOR SE ENCONTRABA BAJO UN GRAN BANCO DE NIEBLA. SE REGISTRAN SOLAMENTE DAÑOS MATERIALES.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario