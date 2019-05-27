Policiales de la Departamental Totoral

LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE MAYO, SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos."), Y AL ART. 105 ("Conducción Peligrosa") PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE (01) MOTOCICLETA Y TRASLADO DE UN MASCULINO MAYOR A SEDE POLICIAL.
24 DE MAYO
CARÁTULA: ARTICULO 82 CCC
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTOTAL
RESEÑA: SIENDO LAS 16:00 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL DE DOS MASCULINOS, UNO MAYOR Y EL RESTANTE MENOR DE EDAD, QUIENES SE ENCONTRABAN EN LA VIA PUBLICA INSULTANDO E INCITANDO A PELEAR A LOS OCASIONALES TRANSEÚNTES, CAUSANDO INTRANQUILIDAD EN EL LUGAR POR LO QUE SE PROCEDE A LA APREHENSIÓN DE ÉSTOS, SIENDO TRASLADADOS A LA DEPENDENCIA LOCAL QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO DE PAZ. SUMARIO Nº 261/19
26 DE MAYO
CARÁTULA: LESIONES.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
RESEÑA: SIENDO LAS 21:00 HS SE TOMA CONOCIMIENTO A RAIZ DE UN LLAMADO TELEFONICO AL 101, DE UNA RIÑA EN CALLE REPUBLICA ARGENTINA DE Bº PTE. PERON. UNA VEZ EN EL LUGAR PERSONAL POLICIAL OBSERVA UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE VILLA DEL TOTORAL, TENDIDO EN EL SUELO DE CUBITO DORSAL, POR LO QUE SE SOLICITO EL SERVICIO DE EMERGENCIA TEM, QUIEN LO ASISTIO Y A POSTERIOR TRASLADO AL HOSPITAL "VICENTE AGÜERO" DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA , YA QUE PRESENTABA DOS HERIDAS PUNZANTES EN LA BASE PULMONAR IZQUIERDA. A POSTERIOR ES DERIVADO AL "HOSPITAL CORDOBA" DE LA CIUDAD CAPITAL, MEDIANTE TOMOGRAFIA SE CONFIRMA LA LESION RESULTANDO COMPROMETIDO EL PULMON.
POR AVERIGUACIONES REALIZADAS, SE PUDO ESTABLECER QUE LA POSIBLE ARMA UTILIZADA SERIA UN DESTORNILLADOR Y QUE EL SUPUESTO AUTOR YA ESTARIA IDENTIFICADO SIENDO ÉSTE MAYOR DE EDAD, Y DOMICILIADO EN VILLA DEL TOTORAL, QUIEN TAMBIEN A POSTERIOR FUE ASISTIDO EN NOSOCOMIO LOCAL DADO QUE PRESENTABA HERIDAS Y TRAUMATISMOS VARIOS. EN CONSECUENCIA SE DIO PARTICIPACION A LA FISCALIA DE JESUS MARIA, QUIEN IMPARTIO DIRECTIVAS SOBRE EL HECHO EN CUESTION.
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