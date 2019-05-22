Policiales de la Departamental Totoral

SE RECEPTO PROCEDIMIENTO POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA ART. 93 DEAMBULACIÓN DE ANIMALES.
ACCIDENTE DE TRANSITO
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL
EN EL DIA DE LA FECHA SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 08:00 HS, SE RECIBE LLAMADO AL 101, DANDO CUENTA QUE EN RUTA NAC. Nº 9 KM 783 (FRENTE A LA FABRICA ARCOR), SE HABRIA PRODUCIDO UN ACCIDENTE DE TRANSITO. UNA VEZ EN EL LUGAR PERSONAL POLICIAL CONSTATA QUE UN CAMION MERCEDES BENZ CON ACOPLADO (SENTIDO SUR-NORTE) CONDUCIDO POR UN MASCULINO (29), FUE IMPACTADO (ROSE) EN SU ACOPLADO POR UN VEHICULO CHEVROLET CORSA (SENTIDO CONTRARIO DE CIRCULACION), CONDUCIDO POR UN MASCULINO (47), JUNTO A CUATRO ACOMPAÑANTES MAYORES. SE HACE PRESENTE SERVICIO DE EMERGENCIAS T.E.M, NO SE CONSTATAN LESIONES DE GRAVEDAD SOLO DAÑOS MATERIALES.
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