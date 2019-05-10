Policiales de la Departamental Totoral

07 DE MAYO
EN LA VISPERA SE RECEPTO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA
ART. 70º ("Conducta sospechosa."), PROCEDIENDO A LA APREHENSION Y TRASLADO DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD A LA DEPENDENCIA POLICIAL (SUB.CRIA. SINSACATE)
ESTAFA:
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
SE HACE PRESENTE EN SEDE POLICIAL UN VECINO (75) DE ESTA LOCALIDAD, DANDO CUENTA QUE EL DIA 24 DE ABRIL DEL CORRIENTE AÑO, EN HORARIOS DE LA TARDE, FUE MOTIVADO A BRINDAR LA CLAVE DE "HOME BANKING" DE LA CUENTA DE SU MUJER, MEDIANTE ENGAÑOS REALIZADOS VIA TELEFONICA QUE LE ASEGURABAN DEPOSITAR UNA SUMA SUPERIOR A LOS 70.000 (SETENTA MIL) PESOS, EN CONCEPTO DE "REPARACION HISTORICA", ANOTICIANDOSE A POSTERIOR A TRAVES DEL PERSONAL DEL BANCO PROVINCIA DE CORDOBA, SUCURSAL DE VILLA DEL TOTORAL, QUE HABIA SIDO ESTAFADO, YA QUE POR MEDIO DEL CITADO "HOME BANKING" SE REALIZO UNA TRANSFERENCIA DE 15.600 (QUINCE MIL SEISCIENTOS) PESOS A OTRA CUENTA, OPERACIÓN LA CUAL DESCONOCIA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
09 DE MAYO
LESIONES CULPOSAS:
VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 18:40 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN BV ALLENDE Y CALLE NILO ROSSI, CONSTATANDO UN ACCIDENTE DE TRANSITO, ENTRE UN VEHICULO MARCA FIAT LINEA CONDUCIDO POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD, QUIEN POR RAZONES QUE SE TRATAN DE ESTABLECER, COLISIONO CON UNA BICICLETA CONDUCIDA POR OTRA FEMENINA MAYOR DE EDAD, SIENDO ESTA ULTIMA TRASLADADA POR AMBULANCIA AL HOSPITAL LOCAL CON POLITRAUMATISMOS VARIOS, PARA SU MEJOR ATENCION.
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