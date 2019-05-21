PARTE DE PRENSA DEPARTAMENTAL TOTORAL

CARÁTULA: ACCIDENTE DE TRANSITO.-
LOCALIDAD: CAÑADA DE LUQUE.-
RESEÑA: EN LA VISPERA SIENDO LAS 20:30 HS PERSONAL POLICIAL SE CONSTUYE EN EL CAMINO RURAL QUE UNE CAPILLA DE SITON CON CAÑADA DE LUQUE, A 5 KM APROXIMADAMENTE DE RUTA Nº 17, DONDE SE OBSERVA UNA PICK–UP FORD RANGER, CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR, ORIUNDO DE LA LOCALIDAD VILLA DE TOTORAL. QUIEN MANIFIESTA QUE DE MANERA IMPREVISTA SE CRUZARON DOS ANIMALES VACUNOS, LUEGO DE UNA MANIOBRA LOGRA EVADIR A UNO Y A POSTERIOR IMPACTA CON EL RESTANTE, RESULTANDO EL CONSUCTOR SIN LESIONES Y DAÑOS MATERIALES EN EL VEHICULO.
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