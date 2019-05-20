PARTE DE PRENSA DEPARTAMENTAL TOTORAL

LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MAYO, SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
ART. 82º ("Ebriedad o intoxicación escandalosa) TRASLADO DE UN MASCULINO MAYOR A SEDE POLICIAL.
ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos."), PROCEDIENDO AL SECUESTRO, DE (04) CUATRO MOTOCICLETAS.
ART. 104º ("Conductor menor de edad") y ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa identificatoria en motovehículos."), TRASLADO DE UN MENOR Y UNA MOTOCICLETA.
ART. 114º ("Omisión de llevar documentación para el transporte de carga").
CARÁTULA: LESIONES.-
LOCALIDAD: VILLA DEL TOTORAL.-
RESEÑA: EL DIA SABADO SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 06:15 HS A RAIZ DE UN LLAMADO TELEFONICO AL 101, DONDE SE SOLICITABA LA PRESENCIA POLICIAL DEBIDO A QUE EN UN "BAR" DE BARRIO SABATTINI DE ESTA LOCALIDAD, SE HABRIA PRODUCIDO UNA RIÑA ENTRE MASCULINOS. UNA VEZ EN EL LUGAR SE ENTREVISTA A TRES CIUDADANOS MAYORES, DE LOS CUALES UNO PRESENTABA UNA LESION CORTANTE EN EL CUERO CABELLUDO Y LOS OTROS DOS LACERACIONES VARIAS, QUIENES MANIFESTARON HABER ESTADO CONSUMINEDO BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL LUGAR, Y AL MOMENTO QUE SE DISPONIAN A RETIRARSE, ENTABLAN UNA DISCUSION CON EL PROPIETARIO DEL LOCAL, EL CUAL MEDIANTE UN ARMA BLANCA DE GRANDES DIMENSIONES LOS AGREDE PARA EXPULSARLOS DEL LUGAR. SE HACE PRESENTE EL SERVICIO DE EMERGENCIAS T.E.M. QUIENES ASISTEN A LOS TRES MASCULINOS Y A POSTERIOR SE LOS TRASLADA AL NOSOCOMIO LOCAL. SE DA PARTICIPACION A LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA, LA CUAL ORDENA EL ALLANAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL PROPIETARIO DEL "BAR", DONDE SE PROCEDE AL SECUESTRO DE UNA "CATANA" DE APROXIMADAMENTE 1,20 CM DE LARGO CON SU RESPECTIVA FUNDA.SE CONTINUAN CON LAS ACTUACIONES SUMARIALES.
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