Reseña de la escuela de suboficiales “Cabo Raul Remberto Cuello”

LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CABO RAUL REMBERTO CUELLO" SE ENMARCA DENTRO DE LOS ELEMENTOS DE EDUCACIÓN CON QUE CUENTA GENDARMERÍA NACIONAL. ESTE INSTITUTO TIENE LA RESPONSABILIDAD Y EL DEBER DE FORMAR A LOS FUTUROS GENDARMES Y SUBOFICIALES DE ESTA FUERZA DE SEGURIDAD.
ACTUALMENTE SU DIRECTOR ES EL COMANDANTE PRINCIPAL D WALTER LEONARDO GOMEZ, QUIEN DESDE DICIEMBRE DE 2018 ESTÁ A CARGO DE LA DIRECCCIÓN DEL INSTITUTO.
ESTA UNIDAD ACADÉMICA FUE CREADA EL 15 DE ABRIL DE 1958 Y TUVO SU PRIMER ASIENTO EN LA LOCALIDAD DE BARREAL, PROVINCIA DE SAN JUAN. ESTABLECIDA DEFINITIVAMENTE EN EL AÑO 1962 EN ESTA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA.
LA ESCUELA DE SUBOFICIALES "CABO RAÚL REMBERTO CUELLO" REPRESENTA, EN LA ACTUALIDAD, EL MAYOR CONGLOMERADO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DEL PAÍS, DONDE CONFLUYEN LOS SUEÑOS DE JOVENES PROCEDENTES DE LOS MÁS RECÓNDITOS CONFINES DE NUESTRA ARGENTINA EN BUSCA DE SU VOCACIÓN Y DE UN FUTURO MEJOR.
EL NOMBRE DE ESTA ESCUELA DE SUBOFICIALES, FUE ELEGIDO EN HONOR AL GENDARME RAUL REMBERTO CUELLO, QUIEN ENTREGARA SU VIDA, EN UN ACTO HEROICO, PARA SALVAR A SUS CAMARADAS ENTRE LAS LLAMAS DE UN AVIÓN HÉRCULES C-130, PERTENECIENTE A LA FUERZA AÉREA ARGENTINA, PRODUCTO DE UN ATENTADO, ACAECIDO EN LA CIUDAD DE TUCUMÁN EN AGOSTO DEL AÑO 1975.
EL DÍA 12 DE MARZO DE 1979 POR DISPOSICIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERÍA, MEDIANTE BPGN 1735, SE COLOCA EL NOMBRE DE "CABO RAÚL REMBERTO CUELLO" A ESTA ESCUELA DE SUBOFICIALES.
EN ESTE INSTITUTO SE CONSOLIDA LA CAPACITACIÓN BASICA DEL CUADRO SUBALTERNO DE LA FUERZA Y SE INICIAN Y FORMAN EN LA CARRERA A LOS GENDARMES DEL MAÑANA. ESTA ESCUELA DE SUBOFICIALES LLEVA ADELANTE LA FORMACIÓN DE ALUMNOS – ASPIRANTES COMO FUTUROS PROFESIONALES DE LA GENDARMERÍA NACIONAL,
A SU EGRESO, LOS FLAMANTES GENDARMES SON DESTINADOS AL AMPLIO DESPLIEGUE NACIONAL DE LA FUERZA, CON EL PROPOSITO DE ASEGURAR UN OBJETIVO FUNDAMENTAL DEL PAIS: PRESERVAR INCOLUME LA INTEGRIDAD TERRITORIAL DE LOS CASI 9.500 KILOMETROS DE FRONTERA TERRESTRE, CUBRIENDO CON SU PRESENCIA LOS INMENSOS VACIOS POBLACIONALES DE LAS ZONAS MAS ALEJADAS E INHOSPITAS DE NUESTRO VASTO TERRITORIO, CUSTODIANDO CON EL PROFESIONALISMO QUE EXIGEN LOS TIEMPOS MODERNOS LOS CONFINES DE LA PATRIA.
LAS NUMEROSAS TAREAS QUE LE SON ENCOMENDADAS A LA GENDARMERÍA NACIONAL EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD INTERIOR, LA DEFENSA NACIONAL Y EL APOYO A LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA NACIÓN Y LA SEGURIDAD CIUDADANA, REQUIEREN HOY LA PRESENCIA DE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE EGRESAN DE ESTE INSTITUTO DE FORMACIÓN EN CADA UNA DE LAS UNIDADES DEL DESPLIEGUE INSTITUCIONAL.
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