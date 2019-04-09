Policiales de la Departamental Totoral

LOS DIAS VIERNES 05, SABADO 06 Y DOMINGO 07 SE RECEPTARON LOS SIGUIENTES PROCEDMIENTOS POR INFRACCION AL DEL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
• (02) MASCULINOS MAYORES DE EDAD APREHENDIDOS, POR INFRACCION AL ART. 82 (Ebriedad o intoxicación escandalosa.).
• (01) MASCULINO MAYOR DE EDAD APREHENDIDO, POR INFRACCION AL ART. 81 (Escándalos y molestias a terceros. ).
• (02) MOTOCICLETAS SECUESTRADAS, POR INFRACCION AL ART. 111 ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos").
• (01) MASCULINO MAYOR DE EDAD APREHENDIDO, POR INFRACCION AL ART. 105 ("Conducción peligrosa") Y AL ART. 109 ("Conducción en estado de ebriedad o bajo acción de estupefacientes o psicofármacos").
• (01) MASCULINO MAYOR DE EDAD APREHENDIDO, POR INFRACCION AL ART. 105 ("Conducción peligrosa").
• (01) PROCEDIMENTO POR INFRACCION AL ART. 104 ("Conductor menor de edad").
(LAS PEÑAS)
PORTACION DE ARMA DE FUEGO ATENUADA.-
EL DIA VIERNES SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 22:00 HS. EN UNA ESTANCIA DEL SECTOR DEL PARAJE LA TUNA, PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL DE UN VEHICULO MARCA FORD MODELO FALCON, EN EL QUE CIRCULABAN DOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD, QUIENES TRASLADABAN EN EL INTERIOR DEL RODADO DOS FUSILES 380 MARCA WINCHESTER, UNA ESCOPETA CALIBRE 12, Y CARTUCHOS VARIOS DE LAS MENCIONADAS ARMAS, CARECIENDO DE LA DOCUMENTACION DE LAS ARMAS EN CUESTION, DE LA AUTORIZACION Y PERMISO DE CAZA.
(SINSACATE)
LESIONES CULPOSAS.-
EL DIA SABADO SIENDO APRPOXIMADAMENTE LAS 12:45 HS. PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN ZONA RURAL PROXIMO AL PARAJE LA MORA , DONDE SE OBSERVO
A UNA PICK UP MARCA TOYOTA MODELO HILUX DE COLOR BLANCA LA CUAL SEGÚN DICHOS DE TRANSEUNTES, IMPACTO EN LA PARTE TRASERA DE UNA TOLVA DE COLOR AMARILLA, Y QUE LOS OCUPANTES DEL RODADO HABRIAN SIDO TRASLADADOS EN UN VEHICULO PARTICULAR AL HOSPITAL DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA. POR LO QUE SE COMISIONA PERSONAL POLICIAL A DICHO NOSOCOMIO, DONDE SE ESTABLECIO QUE LOS OCUPANTES DE LA TOYOTA ERAN CUATRO MASCULINOS MAYORES DE EDAD, DE LOS CUALES DOS DE ELLOS SE ENCONTRABAN ESTABLES SIN REVESTIR GRAVEDAD, MIENTRTAS QUE OTRO PRESENTABA TRAUMATISMO GRAVE EN EL ROSTRO CON FRACTURA DE MAXILAR Y EL RESTANTE TRAUMATISMO DE CRANEO CON PERDIDA DE CONOCIMIENTO. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
(PARAJE LOS COMETIERRA – SINSACATE)
ALANAMINETO POSITIVO.-
EL DIA SABADO SIENDO LAS 18 HS PERSONAL POLICIAL PROCEDIO A CUMPLIMENTAR ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO, LA CUAL ARROJO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE: UNA BIGORNIA DE 150 KG, UNA SOLDADORA, UNA PRENSA, UNA PERFORADORA DE PIE MARCA BARBERO, DOCE CHAPAS DE CINC, UN TUBO DE OXIGENO. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
(SINSACATE)
SINIESTRO VIAL POR ALCANCE CON LESIONADOS
EL DIA DOMINGO SIENDO LAS 19 HS, SE RECIBE LLAMADO TELEFÓNICO DANDO CUENTA QUE SOBRE RUTA Nº 9 SE HABRÍA PRODUCIDO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO. DE INMEDIATO SE CONSTITUYE PERSONAL POLICIAL CONSTATANDO QUE A LA ALTURA DE LA CONCESIONARIA TREACHI, CUATRO VEHÍCULOS QUE SE CONDUCIAN EN SENTIDO NORTE A SUR, Y QUE POR RAZONES QUE SE TRATAN DE ESTABLECER COLISIONAN POR ALCANCE. LOS VEHÍCULOS INVOLUCRADOS FUERON: 1) UN VW FOX CONDUCIDO POR UN MASCULINO –(19) DE VILLA DEL TOTORAL; 2) UNA TOYOTA HILUX CONDUCIDO POR UN MASCULINO –(58) DE JESUS MARIA ; 3) UNA FIAT FIORINO CONDUCIDO POR UN MASCULINO –(22) DE UNQUILLO; 4) UN PEUGEOT 207 CONDUCIDO POR UN MASCULINO –(49) DE JESUS MARIA, RESULTANDO ESTE ULTIMO CON TRAUMATISMOS VARIOS SIENDO ASISTIDO Y A POSTERIOR TRASLADADO POR EL SERVICIO DE EMERGENCIAS TEM AL HOSPITAL VICENTE AGÜERO PARA SU ATENCIÓN. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
(SINSACATE)
M.E.D
EL DIA DOMINGO SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 05:30 HS PERSONAL POLICIAL DE LA SUBCRIA. DE SINSACATE ES COMISIONADO A CONSTITUIRSE AL PARAJE BELEN A LA ALTURA DE LA BOMBA DE AGUA, DONDE SE CONSTATO LA PRESENCIA DE UN CUERPO SIN VIDA, QUE A POSTERIOR SE LOGRA ESTABLECER QUE SE TRATA DE UN MASCULINO DE 33 AÑOS DE EDAD, ORIUNDO DE LA LOCALIDAD DE SINSACATE. SE PONE EN CONCOCIMIENTO A LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA, LA CUAL SOLICITA LA COLABORACION DEL GABINTE TECNICO DE POLICIA JUDICIAL. SE LABRAN ACUTACIONES SUMARIALES.
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