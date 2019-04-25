Policiales de la Departamental Totoral

24 DE ABRIL
HURTO – RECUPERO DE ELEMENTOS.-
RESEÑA: PERSONAL POLICIAL ES ENTREVISTADO POR UN CIUDADANO MAYOR DE EDAD, QUIEN MANIFIESTA QUE AL REGRESAR A LA OBRA EN CONSTRUCCION EN LA CUAL TRABAJA, NOTO EL FALTANTE DE UNA PALA PLANA, UN RADIO GRABADOR, DOS ALARGADORES, UNA BOLSA DE 5 KG DE MAPE HIDROFUGO Y UNA MAQUINA HORMIGONERA CON MOTOR, POR LO QUE SE REALIZA UN RASTRILLAJE EN EL SECTOR, LOGRANDO DAR CON LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS CITADOS A UNOS 300 MTS DEL LUGAR.
25 DE ABRIL
HALLAZGO EN VILLA DEL TOTORAL.
RESEÑA: EN LA VISPERA SIENDO LAS 11:30 HS PERSONAL POLICIAL, A RAIZ DE TAREAS INVESTIGATIVAS SE HIZO PRESENTE EN INMEDIACIONES DEL CAMINO A MACHA (ZONA RURAL), DONDE SE PRODUJO EL HALLAZGO DE UNA MOTOCICLETA MARCA APPIA SIN DOMINIO, LA CUAL AL SER CONSULTADA POR SISTEMA , SE CONSTATO QUE SE ENCUENTRA RELACIONADA A ACTUACIONES SUMARIALES CARATULADAS COMO "HURTO". SE PROCEDIO AL SECUESTRO DEL RODADO Y TRASLADO A LA DEPENDENCIA POLICIAL.
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