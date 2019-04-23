Policiales de la Departamental Totoral

LOS DIAS JUEVES 18, VIERNES 19, SABADO 20 Y DOMINGO 21 SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA
ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos"), PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE CUATRO (04) MOTOCICLETAS.
ART. 81º ("Escándalos y molestias a terceros.")PROCEDIENDO AL TRASLADO DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD.
ART. 93º ("Deambulación de animales") PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UN EQUINO, COLOR TOSTADO.
ART. 105º ("Conducción peligrosa") PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE VEHICULO MARCA RENAULT 12.
ART. 82º ("Ebriedad o intoxicación escandalosa.") PROCEDIENDO AL TRASLADO DE UNA (01) FEMENINA MAYOR DE EDAD.
ART. 70º ("Conducta sospechosa") Y 102º "(Portación ilegal de armas.")PROCEDIENDO AL TRASLADO DE DOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD Y AL SECUESTRO DE UN DESTAPA BOTELLAS CON UNA PUNTA DE ACERO EN SU EXTREMO TIPO NAVAJA.
FECHA: 18 DE ABRIL DE 2019.-
LESIONES CULPOSAS.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 07:15 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN RUTA Nº 9 KM 786, ENTREVISTANDO A UN MASCULINO MAYOR DE EDAD Y A SU ACOMPAÑANATE, AMBOS DOMICILIADOS EN CORDOBA CAPITAL, LOS QUE MANIFESTARON QUE SE DIRIGIAN HACIA LAS TERMAS DE RIO HONDO EN SU VEHICULO MARCA FIAT PALIO COLOR GRIS, Y QUE MORDIO LA BANQUINA POR LO QUE SE CRUZO DE CARRIL QUEDANDO CON SU FRENTE HACIA EL PUNTO CARDINAL SUR. EN EL LUGAR TRABAJO PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Y DEL SERVICIO MEDICO T.E.M. TRASLADANDO AL CONDUCTOR CON POLITRAUMATISMOS VARIOS HACIA EL HOSPITAL LOCAL.
LESIONES CULPOSAS.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, SIENDO LAS 21:30 HS, PERSONAL POLICIAL ALERTADOS POR UN LLAMADO TELEFÓNICO POR PARTE DEL CENTRO DE COMUNICACIONES DE LA DPTAL. COLÓN, QUE DABA CUENTA QUE EN RUTA Nº 60 KM 775 (A 500 APROX. HACIA EL CARDINAL SUR DEL EMPALME CON RUTA Nº 9) SE HABRÍA PRODUCIDO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO DONDE ESTABAN INVOLUCRADOS UN CAMIÓN Y UN AUTO, ANTE LA PREMURA DEL CASO PERSONAL DEL DESTACAMENTO SARMIENTO SE CONSTITUYE EN EL LUGAR, PUDIENDO DETERMINAR QUE POR CAUSAS DESCONOCIDAS HASTA EL MOMENTO EL ACOPLADO (TOLVA) CARGADO CON CEMENTO DE LA EMPRESA INCOSER, VOLCÓ OBSTRUYENDO EL CARRIL DE LA VÍA QUE DA HACIA EL CARDINAL SUR, LA UNIDAD ES REMOLCADA POR EL CAMIÓN VOLVO 370 GUIADO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE DE CRUZ DEL EJE, QUIEN LO HACÍA DESDE SU LUGAR DE ORIGEN CON DESTINO HACIA CBA. CP., TAMBIÉN PARTICIPÓ EN EL SINIESTRO EL AUTOMÓVIL R - 11 COLOR VERDE CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO EN VA. EL LIBERTADOR (CBA. CP) Y LO HACÍA HACIA LA CIUDAD DE DEAN FUNES, A CONSECUENCIA EL ÚLTIMO DE LOS NOMBRADOS SUFRIÓ UNA HERIDA CORTANTE DE POCA CONSIDERACIÓN EN EL BRAZO IZQUIERDO A LA ALTURA DEL CODO, SIENDO ASISTIDO POR PERSONAL MÉDICO Y TRASLADADO EN AMBULANCIA HASTA EL HOSPITAL MUNICIPAL DE VA. DEL TOTORAL PARA SU MEJOR ATENCIÓN. COLABORAN EN LA REGULACIÓN DE TRÁNSITO GENDARMERIA Y POLICÍA CAMINERA.
FECHA: 21 DE ABRIL DE 2019.
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y LESIONES LEVES.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 03:55 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN RUTA 17, ESTACION DE SERVICIO YPF Y AL HACER QUERER CESAR LA ACCION DE DOS OCUPANTES DE UN VEHICULO, POR ENCONTRARSE EN INFRACCION AL C.C.C, ES QUE AL HACER DESCENDER AL ACOMPAÑANTE, UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, EL MISMO SIN MEDIAR PALABRAS, CON UN GOLPE DE PUÑO IMPACTA EN EL POMULO IZQUIERDO DE UNO DE LOS UNIFORMADOS Y EMPIEZA A TIRAR GOLPES QUE IMPACTAN EN SU CARA Y CUERPO, POR LO QUE EN COLABORACION DE OTRO EFECTIVO SUFRE ESCOREACIONES EN SU BRAZO IZQUIERDO, SE LOGRA REDUCIRLO Y SE LO TRASLADA A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL MAGISTRADO INTERVINIENTE.
FECHA: 22 DE ABRIL DE 2019.
LESIONES CULPOSAS.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, SIENDO LAS 20.48 HS, SE COMISIONO A PERSONAL POLICIAL A RUTA Nº 9 KM 774 LUGAR DONDE SE PRODUJO UN ACCIDENTE POR ALCANCE, OBSERVANDO A UN VEHÍCULO FORD ECO ESPORT GUIADO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, DOMICILIADO EN CÓRDOBA CAPITAL, ACOMPAÑADO POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD, POR DOS MENORES, EL QUE COLISIONÓ POR ALCANCE A LA TOYOTA HILUX GUIADA POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD ORIUNDA DE LA CIUDAD DE CALETA OLIVIA PCIA. SANTA CRUZ, LA QUE A SU VEZ COLISIONÓ CON EL VEHÍCULO RENAULT SANDERO GUIADO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD. DE CÓRDOBA CAPITAL, TODOS EN SENTIDO DE CIRCULACIÓN DE N-S DE SANTIAGO DEL ESTERO A CÓRDOBA. SIENDO TRASLADADOS AL HOSPITAL DE JESÚS MARÍA CON POLITRAUMATISMOS VARIOS, MIENTRAS LOS CONDUCTORES DE LOS VEHÍCULOS HACIA EL HOSPITAL LOCAL PARA EXTRACCIÓN SANGUÍNEA.
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