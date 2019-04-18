Policiales de la Departamental Totoral

EN LA VISPERA SE RECEPTO UN PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA
ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos"), PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UNA (01) MOTOCICLETA.
(LAS PEÑAS)
CARÁTULA: PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO CIVIL.-
RESEÑA: EN LA VISPERA SIENDO LAS 00:30 HS EN LA ZONA RURAL DE LOS CHAÑARES, PERSONAL DE POLICIAL PROCEDE AL CONTROL DE UNA PICK-UP MARCA TOYOTA MODELO HILUX, CONDUCIDA POR UN CIUDADANO, ORIUNDO DE LA CIUDAD DE CORDOBA CAPITAL, ACOMPAÑADO POR OTRO MASCULINO ORIUNDO DE LA LOCALIDAD DE VILLA ALLENDE, AMBOS MAYORES DE EDAD. QUIENES TRANSPORTABAN EN EL INTERIOR DE RODADO DOS JABALIES Y DOS FUSILES, DE LOS CUALES UNO DE ELLOS NO CONTABA CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE Y ADEMAS NO CONTABAN CON PERMISO DE CAZA. SE LOS TRASLADA A SEDE POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE JESUS MARIA.
(LAS PEÑAS)
ACCIDENTE CASUAL.-
RESEÑA: EN LA VISPERA SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 20:40 HS PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO A CONSTITUIRSE EN RUTA NAC. Nº 9 KM 805 DONDE CONSTATA, QUE UN VEHICULO MARCA CITROEN MODELO BERLINGO HABRIA SUFRIDO UN VUELCO. EL RODADO ERA CONDUCIDO POR UNA CIUADANA (49) DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE CORDOBA CAPITAL, ACOMPAÑADA POR OTRA FEMENINA (36) ORIUNDA DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, SGO DEL ESTERO, Y LOS DOS HIJOS MENORES DE ESTA ULTIMA, SE HIZO PRESENTE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA SU MEJOR CONTROL.
(VILLA DEL TOTORAL)
ACCIDENTE CASUAL
RESEÑA: EN EL DIA DE LA FECHA APROXIMADAMENTE A LAS 07:00 HS PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO A CONSTITUIRSE EN RUTA 9 KM 786 . DONDE SE CONSTATA QUE UN VEHÍCULO MARCA FIAT MODELO PALIO, HABRIA SUFRIDO UN VUELCO , EL CUAL ERA CONDUCIDO POR UN MASCULINO (75) ACOMPAÑADO POR UNA FEMENINA (63), AMBOS DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE CORDOBA CAPITAL, LOS MISMOS SON ASISTIDOS POR EL SERVICIO DE EMERGENCIAS T.E.M. Y TRASLADADOS AL NOSOCOMIO LOCAL, RESULTANDO EL CONDUCTOR CON POLITRAUMATISMOS VARIOS. ADEMAS EN EL LUGAR COLABORO PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ÈSTA LOCALIDAD.
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