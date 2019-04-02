Policiales de la Departamental Totoral

EN LA VISPERA SE RECEPTARON LOS SIGUIENTES PROCEDMIENTOS POR INFRACCION AL DEL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
• (03) MOTOCICLETAS SECUESTRADAS, POR INFRACCION AL ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos").
• (01) MOTOCICLETA SECUESTRADA, POR INFRACCION AL ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos") Y AL ART. 105 ("Conducción Peligrosa").
• (02) APREHENDIDOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD, POR INFRACCION AL ART. 82º ("Ebriedad o intoxicación escandalosa").
• (02) APREHENDIDOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD, POR INFRACCION AL ART. 70º ("Conducta Sospechosa").
TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO.-
EL DIA SABADO SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 19:00 HS. PERSONAL POLICIAL MIENTRAS REALIZABA PATRULLAJE PREVENTIVO EN CAMINO PUBLICO DEL PARAJE LOS CHAÑARES, PROCEDIO AL CONTROL DE UN VEHICULO MARCA RENAULT KANGOO, CONDUCIDO POR UN MASCULINO, ACOMPAÑADO POR OTROS DOS CIUDADANOS, TODOS MAYORES DE EDAD, QUIENES TRANSPORTABAN EN EL INTERIOR DEL RODADO UNA CARABINA CALIBRE .22, SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE FUERON TRASLADADOS A SEDE POLCIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DE FISCALIA DE JESUS MARIA.
TENENCIA ILEGAL DE ARAMA DE FUEGO.-
EL DIA DOMINGO SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 10:30 HS, PERSONAL POLICIAL MIENTRAS REALIZABA PATRULLAJE PREVENTIVO EN CAMINO RURAL ENTRE LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS Y MACHA, PROCEDIO AL CONTROL DE UNA PICK UP MARCA NISSAN MODELO FRONTIER, LA CUAL ERA CONDUCIDA POR UN MASCULINO ACOMPAÑADO DE OTROS TRES, TODOS MAYORES DE EDAD, QUIENES TRASLADABAN EN EL INTERIOR DEL RODADO UNA ESCOPETA MARCA BAYART CON DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE Y UNA CARABINA RUGER CAL. .22 SEMI AUTOMATICA, SIN LA DEBIDA DOCUMENTACION, POR LO QUE SE PROCEDIO AL TRASLADO DE LOS CIUDADANOS A SEDE POLICIAL. QUEDANDO A DISPOSCION DE LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA.
HURTO Y RECUPERO DE LOS ELEMENTOS.-
EL DIA DOMINGO SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 15:00 HS UN VECINO DE LA LOCALIDAD DE SINSACATE, DA CUENTA QUE AL REGRESAR A SU DOMICILIO NOTO EL FALTANTE DE UNA BICICLETA RODADO 28, UNA MOTOGUADAÑA MARCA STHILL Y UNA MAQUINA DE CORTAR CESPED A EXPLOSION MARCA RALLY. AL HACERSE PRESENTE PERSONAL POLICIAL SE MONTA UN OPERATIVO, EL CUAL ARROJA RESULTADO POSITIVO LOGRANDO RECUPERAR LOS ELEMENTOS EN CUESTION, QUE SE ENCONTRABAN EN UN DESCAMPADO A CIEN METROS DEL DOMICILIO DEL DAMNIFICADO. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.-
VUELCO DE CARGA SOBRE RUTA NACIONAL Nº 9 KM 77
EL DIA DE LA FECHA SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 07: 50 HS , SE COSNTITUYE PERSONAL POLICIAL DEBIDO A QUE UN CAMION PERDIO PARTE DE SU CARGA (PIEDRAS DE YESO). POR LO QUE SE PROCEDE A SEÑALIZAR Y A REGULAR EL TRTANSITO DEBIDO A QUE LA MENCIONADA CARGA SE ENCUENTRA A LO LARGO DE 100 MTS SOBRE LA CARPETA ASFALTICA OBSTACULIZANDO EL TRANSITO. SE SOLICITA COLABORACION DEL BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL PARA QUE COLABOREN CON LA LIMPIEZA DE LA VIA.
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