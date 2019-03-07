Policiales de la Departamental Totoral

LOS DIAS VIERNES 01, SABADO 02, DOMINGO 03, LUNES 04 Y MARTES 05, SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL DEL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, CON UN TOTAL DE CATORCE (14) APREHENDIDOS Y SEIS (06) MOTOCICLETAS SECUESTRADAS, QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:
• SECUESTRO DE (06) MOTOCICLETAS, POR INFRACCION AL ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos.);
• (03) APREHENDIDOS MASCULNOS, POR INFRACCION AL ART. 70º ("Conducta sospechosa"), SIENDO UNO DE ELLOS MENOR DE EDAD;
• (08) APREHENDIDOS MASCULNOS, POR INFRACCION AL ART. 80º ("Desórdenes públicos");
• (03) APREHENDIDOS MASCULNOS, POR INFRACCION AL ART. 81º ("Escándalos y molestias a terceros").
(COLONIA CAROYA)
ALLANAMIENTO POSITIVO.-
SECUESTRO: UN CELULAR SANSUMG J7, (02) CELULARES MARCA MOTOROLA, UN REVOLVER CAL. 38 MARCA ORBEA , UNA CAJA DE CARTUCHOS MARCA FLB CON UNA CANTIDAD DE 30 CAL. 38, DINERO DE MONEDA EXTRANJERA (DOLARES Y EURO) .-
EL DIA EL DIA 01 DE MARZO, SIENDO LAS 07:15 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO A DAR CUMPLIMIENTO A OFICIO JUDICIAL DE ALLANAMIENTO EN LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA DPTO. COLON, ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS A UN HECHO CONTRA LA PROPIEDAD SE INVESIGAN POR LA U.R.D. TOTORAL Y ADEMAS A LA DETENCION DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN POR DIRECTIVA DE LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA, QUEDA ALOJADO EN LA COMISARIA DE COLONIA CAROYA.-
(JESUS MARIA)
ALLANAMIENTO POSITIVO.-
SECUESTRO: DOS CELULARES MARCA SANSUMG
EL DIA EL DIA 01 DE MARZO, SIENDO LAS 07:15 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO A DAR CUMPLIMIENTO A OFICIO JUDICIAL DE ALLANAMIENTO EN LA CIUDAD DE JESUS MARIA – DPTO. COLON ARROJANDO RESULTADO POSITIVO POR LO QUE SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS A UN HECHO CONTRA LA PROPIEDAD QUE SE INVESIGAN POR LA U.R.D. TOTORAL Y A LA DETENCION DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN POR DIRECTIVA DE LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA QUEDA ALOJADO EN LA COMISARIA DE JESUS MARIA.-
(SARMIENTO)
LESIONES CULPOSAS.-
EL DIA EL DIA 01 DE MARZO, SIENDO LAS 13:30 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN RUTA Nº 9 KM 774 OBSERVANDO UNA CAMIONETA MARCA CHEVROLET MODELO S-10, QUE REMOLCABA UN CARRO DE CHAPA DE DOS EJES, GUIADO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, ACOMPAÑADO POR TRES PERSONAS MAYORES, Y POR RAZONES QUE SE TRATAN DE ESTABLECER SE PRODUJO EL DESPRENDIMINETO DEL ENGANCHE DEL CARRO Y PROVOCO EL VUELCO DEL RODADO, RESULTANDO LESIONADO EL CONDUCTOR QUIEN FUE ASISTIDO POR EL SERVICIO MEDICO T.E.M., Y TRASLADADO AL HOSPITAL LOCAL PARA SU MEJOR ATENCION YA QUE PRESENTABA ESCORIACIONES VARIAS.
(VILLA DEL TOTORAL)
EL DIA MARTES 06, SIENDO LAS 17:00 HS APROXIMADAMENTE, UN NIÑO DE ( 11) AÑOS DE EDAD, QUE SE ENCONTRABA JUGANDO EN SU CASA UBICADA EN LA ZONA RURAL PROXIMO A VILLA DEL TOTORAL , CAMPO DENOMINADO DE "MORALES", FUE MORDIDO POR UNA SERPIENTE AL PARECER UNA "YARARA" POR LO QUE FUE TRASLADADO DE URGENCIA AL HOSPITAL VICENTE AGÜERO, EN DONDE FUE ASISTIDO Y SE LE COLOCO SUERO ANTIOFIDICO SIENDO SU ESTADO ES ESTABLE Y VA A PERMANECER EN OBSERVACIÓN EN DICHO NOSOCOMIO.
CARNAVALES 2019 VILLA DEL TOTORAL.
SE DIO CUMPLIMIENTO A OPERATIVO DE SEGURIDAD, CON UNA CONCURRENCIA APROXIMADA POR JORNADA DE 3.000 PERSONAS, SIN NOVEDADES DE RELEVANCIA.
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
No hay comentarios:
Publicar un comentario