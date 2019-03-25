Policiales de la Departamental Totoral

LOS DIAS VIERNES 22, SABADO 23 Y DOMINGO 24 SE RECEPTARON LOS SIGUIENTES PROCEDMIENTOS POR INFRACCION AL DEL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA:
• (01) MASCULINO MAYOR DE EDAD APREHENDIDO, POR INFRACCION AL ART. 82 (Ebriedad o intoxicación escandalosa.).
• (01) MASCULINO MAYOR DE EDAD APREHENDIDO, POR INFRACCION AL ART. 81 (Escándalos y molestias a terceros. ) Y AL ART. 82 (Ebriedad o intoxicación escandalosa.).
• (02) MOTOCICLETAS SECUESTRADAS, POR INFRACCION AL ART. 111 ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos").
((VILLA DEL TOTORAL))
CARÁTULA: HURTO Y VIOLACION DE DOMICILIO.-
RESEÑA: EL DIA SABADO SIENDO APROXIMADAMENTE LA 01:20 HS (MADRUGADA), SE RECIBE LLAMADO TELEFONICO AL APARATO DE EMERGENCIAS "101", DONDE UN VECINO SOLICITA LA PRESENCIA POLICIAL, DEBIDO QUE AL REGRESAR A SU DOMICILIO OBSERVA A UN SUJETO EN EL INTERIOR, Y COMO RESULTADO DE UN FORSEJEO LOGRA EXPULSARLO DE SU VIVIENDA, A POSTERIOR NOTA EL FALTANTE DE UN RELOJ PLATEADO DE MUÑECA MARCA "KNOCK OUT". CON LAS FILIASIONES APORTADAS SE MONTA UN OPERATIVO CERROJO EN EL SECTOR, Y COMO RESULTADO PERSONAL POLICIAL LOGRA LA APREHENSION DEL CIUDADANO EN CUESTION, Y SECUESTRO DEL RELOJ EN MENCION Y DE UNA ARMA BLANCA. QUEDANDO EL MISMO A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA.
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