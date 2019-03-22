Policiales de la Departamental Totoral

HURTO Y SECUESTRO DE ELEMENTO
EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, EN LA VÍSPERA SIENDO LAS 09:20 HS, SE RECEPTA DENUNCIA POR EL FALTANTE DE DE (6) VARILLAS DE HIERRO DE 6 MM DE UNA OBRA EN CONSTRUCCIÓN UBICADA EN BARRIO LA LOMA.
LUEGO DE MÚLTIPLES AVERIGUACIONES, SIENDO LAS 12:30 HS. PERSONAL DE LA DIV. INVESTIGACIONES, SE HICIERON PRESENTE EN B° LA LOMA, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE (6) VARILLAS DE HIERROS DE 6 MM., EN REGULAR ESTADO.
ALLANAMIENTO POSITIVO
EN LA LOCALIDAD SARMIENTO, EN LA VISPERA SIENDO LAS 09:10 HS, PERSONAL DE LA DIVISIÓN INVESTIGACIONES DE LA URD TOTORAL, EN RELACIÓN A UN HECHO CONTRA LA PROPIEDAD, SE PROCEDIO A DAR CUMPLIMIENTO A ORDEN DE ALLANAMIENTO EN Bº VIRGEN DEL VALLE ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE: (01) UNA BICICLETA MOUNTAIN BIKE MARCA VENZO.
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