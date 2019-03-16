Policiales de la Departamental Totoral

SECUESTRO DE ARMA DE FUEGO.-
EN LA VISPERA, SIENDO LAS 16:40 HS, SE HACE PRESENTE A LA SUBCOMISARIA DE SINSACATE PERSONAL DE GENDARMERÍA NACIONAL HACIENDO ENTREGA DE PROCEDIMIENTO LUEGO DEL CONTROL DE UN VEHÍCULO EN CAMPO COLUMBO(CANDELARIA SUD) SIENDO UN RASTROJERO EL CUAL LO HACÍA DESDE LA ZONA DE CANDELARIA SUD HACIA- CAMPO COLUMBO Y POSTERIOR HACIA COLONIA CAROYA, EL CUAL ERA CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO EN COLONIA CAROYA, QUIEN TRASLADABA UNA (01) CARABINA CALIBRE 22 CON CARGADOR CONTENIENDO EN SU INTERIOR 31 CARTUCHOS. POR LO QUE SE LE SOLICITÓ LA DOCUMENTACIÓN DEL ARMA MANIFESTANDO NO POSEER NINGUNA POR LO CUAL SE PROCEDIÓ AL TRASLADO A LA DEPENDENCIA QUEDANDO A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE JESÚS MARÍA.
HALLAZGO MOTOCICLETA
EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 06:40 HS, PERSONAL POLICIAL A RAIZ DE UN LLAMADO AL 101 EN CALLE SARMIENTO ESQ DEAN FUNES DONDE APARENTEMENTE HABRIA UNA MOTOCICLETA ABANDONADA, AL LLEGAR AL LUGAR SE OBSERVA UN RODADO DE COLOR NEGRO MARCA GUERRERO TRIP 110 CC POR LO QUE SE PROCEDE AL TRASLADO Y RESGUARDO DE LA MISMA A ESTA SEDE POLICÍAL.
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