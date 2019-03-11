Policiales de la Departamental Totoral

LOS DIAS VIERNES 08, SABADO 09 Y DOMINGO 10 SE RECEPTARON (06) PROCEDMIENTOS POR INFRACCION AL DEL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, CON LA APREHENSION DE (02) MASCULINOS MAYORES Y (05) MOTOCICLETAS SECUESTRADAS, LOS CUALES A CONTINUACION SE DETALLAN:
• (01) MASCULINO MAYOR DE EDAD APREHENDIDO, POR INFRACCION AL ART. 81 (Escándalos y molestias a terceros).
• SECUESTRO DE (04) MOTOCICLETAS, POR INFRACCION AL ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos.)
• (01) MASCULINO MAYOR DE EDAD APREHENDIDO Y (01) MOTOCICLETA SECUESTRADA, POR INFRACCION A LOS ART. 81 ("Escándalos y molestias a terceros"); 102 ("Portación ilegal de armas. Agravantes") Y AL ART. 111 ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos").
((VILLA DEL TOTORAL))
ESTAFA
EL DIA VIERNES SE HACE PRESENTE EN SEDE POLICIAL UN CIUDADANO MAYOR DE EDAD QUIEN MANIFIESTA QUE EL DÍA LUNES O4 DEL CORRIENTE, INGRESA A TRAVÉS DE LA RED SOCIAL "FACEBOOK", A UNA PÁGINA DE UNA FINANCIERA DE LA CUAL NO RECUERDA SU NOMBRE, ENVIANDO UN MSJ PARA QUE SE CONTACTARAN CON EL MISMO, SEGUIDAMENTE SE COMUNICAN VIA TELEFONICA, OFRECIÉNDOLE UN CRÉDITO DE $ 45.000 PARA LO CUAL LE SOLICITARON ABONAR LA SUMA TOTAL DE $ 1.245 A Nº DE CUENTA DETERMINADO, SIN RECIBIR LA ACREDITACION DEL PRESTAMO. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
((VILLA DEL TOTORAL))
HURTO.-
EL DIA DOMINGO 10, UN CIUDADANO MAYOR DE EDAD PONE EN CONOCIMIENTO QUE SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 06:00 HS, DEJO EN EL SECTOR EXTERNO DE SU VIVIENDA, SU MOTOCICLETA HONDA TITAN COLOR AZUL 150 cc, SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTES, CONSTATANDO AL MEDIO DIA, QUE LA MISMA YA NO SE ENCONTRABA EN EL LUGAR. POR LO QUE RADICA LA DENUNCIA. POR LO QUE PERSONAL POLICIAL SE ABOCA A LA INVESTIGACION DEL PRESENTE HECHO.-
((LA PAMPA))
HURTO (DOS APREHENDIDOS).-
PERSONAL POLICIAL DEL DESTACAMENTO DE LA PAMPA SE CONSTITUYE A RUTA E-66, MAS PRECISAMENTE A LA ESTANCIA DE ALLES, DONDE SE ENTREVISTA AL DAMNIFICADO POR UN HECHO CONTRA LA PROPIEDAD, QUIEN HIZO SABER QUE DOS SUJETOS HABRIAN ABIERTO SU VECHICULO MARCA VW MODELO POLO ( QUE SE ENCONTRABA SIN MEDIAS DE SEGURIDAD), PARA SUSTRAERLE DINERO EN EFECTIVO Y EL FRENTE DEL STEREO. POR LO QUE SE DISPUSO UN OPERATIVO EN PROCURA DE DAR CON LOS ACUSADOS, LOGRANDOSE LA APREHENSION DE DOS JOVENES MAYORES DE EDAD, DOMICILIADOS EN EL PARAJE LA PAMPA Y PUESTOS A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE JESUS MARIA, LA QUE ORDENO QUE LOS MISMO PERMANEZCAN ALOJADOS EN SEDE POLICIAL POR EL DELITO DE HURTO. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
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