Denuncian penalmente al intendente de Villa del Totoral, Cacho De Lucca, por asociación ilícita y negocios incompatibles la función pública. Entre varios hechos más

Villa del Totoral (Córdoba) - El comunicado dice: "QUIEN SUSCRIBE: MAURICIO ERIBERTO REYNA SE DIRIGE A UD A LOS FINES DE HACERLES CONOCER QUE HE FORMULADO EN MI CALIDAD DE TRIBUNO DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, QUE HE FORMULADO DENUNCIA PENAL EN CONTRA DEL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA DEL TOTORAL JOSE LUIS DE LUCCA Y VARIOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE SU GOBIERNO POR VARIOS DELITOS Y TAMBIÉN PORQUE DEBIDO A LA DEVASTADORA CORRUPCIÓN QUE HAY DENTRO DEL GOBIERNO, ME VEO IMPOSIBILITADO DE PODER CUMPLIR CON MI FUNCIÓN DE TRIBUNO DE CUENTAS Y LAS OBLIGACIONES QUE ME CONFIERE LA LEY DESDE HACE UN LARGO TIEMPO…. EXISTIENDO UN TRIBUNAL DE CUENTAS PARALELO DE LA MAYORÍA EL CUAL DESGRACIADAMENTE ESTA TACHADO POR LOS INTERESES PERSONALES DE AMBOS INTEGRANTES LA SEÑORA LORENA GARAY TIENE SU MARIDO QUE ES PROVEEDOR DEL MUNICIPIO Y EL OTRO TRIBUNO DON EDUARDO LEMOS TIENE SU HIJO QUE TAMBIÉN ES PROVEEDOR EXISTEN CUESTIONES MUY GRAVES LAS QUE SERÁN APORTADAS AL SEÑOR FISCAL DE INSTRUCCIÓN Y TAMBIÉN CIRCULO UN VÍDEO QUE DELATA DE LA CONFESA VOCA DEL INTENDENTE DE LOS INNUMERABLES ACTOS DE CORRUPCIÓN QUE DESDE MI PUNTO DE VISTA ESTÁN ACABADAMENTE PROBADOS CONFORME TAMBIÉN LO QUE PASA EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS. LOS DELITOS DENUNCIADOS SON LOS SIGUIENTE: INCUMPLIMIENTO A LOS DEBERES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS—ASOCIACIÓN ILÍCITA- NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE CON LA FUNCIÓN PUBLICA-PECULADOS – SOBREPRECIOS – ESTAFA AGRAVADA POR LOS INTERESES PERJUDICADOS- INCUMPLIMIENTO A LA LEY 7630.- VAMOS EN CONTRA DE LA IMPUNIDAD VAMOS EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN.
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