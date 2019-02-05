Policiales de la Departamental Totoral

LOS DIAS SABADO 02 Y DOMINGO 03, SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL DEL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, POR EL ART. 111 ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos.), PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UN TOTAL DE CUATRO MOTOCICLETAS; POR EL ART. 105º (Conducción Peligrosa); POR EL ART. 80º (Desordenes públicos) SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE TRES MASCULINOS MAYORES DE EDAD; Y POR EL ART. 70º ( Conducta sospechosa) SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD.
ACCIDENTE DE TRÁNSITO.-
RESEÑA: EL DIA SABADO SIENDO LAS 14: 45 HS, PERSONAL POLICICIAL ES COMISIONADO A CONSTITUIRSE EN RUTA Nº9 KM 755, DONDE SE OBSERVO DOS VEHICULOS SOBRE LA CARPETA ASFALTICA SIENDO UNA PICK UP TOYOTA HILIX, GUIADA POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD ORIUNDA DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, LA CUAL CIRCULABA DESDE EL CARDINAL SUR AL NORTE, Y EN SENTIDO CONTRARIO LO HACIA UN VEHICULO CHEVROLET TRACKER CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DOMICIOLIADO EN LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA PCIA. DE CHUBUT, EL QUE IBA ACOMPAÑADO POR SU ESPOSA Y POR SUS DOS HIJAS, EL QUE POR MOTIVOS QUE SE TRATAN DE ESTABLECER PERDIO EL CONTROL DEL RODADO IMPACTANDO CON LA PICK UP. EN EL LUGAR SE HIZO PRESENTE EL SERVICIO MEDICO SUM, QUIEN TRASLADO A LAS FEMENINAS CON POLITRAUMATISMOS VARIOS.
HALLAZGO DE ELEMENTO SUSTRAIDO.-
RESEÑA: EL DIA SABADO SIENDO LAS 21:10 HS SE COMISIONA A PERSONAL POLICIAL A CONSTITUIRSE EN CALLE SAN MARTIN Nº 50, DONDE SE ENTREVISTA A UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO MAYOR DE EDAD QUIEN MANIFESTO QUE MOMENTOS ANTES LE SUSTRAJERON DEL PATIO DE SU DOMICILIO, UNA BICICLETA MARCA "OXEA" COLOR GRIS, POR LO QUE INMEDIATAMENTE SE PROCEDE A REALIZAR UN OPERATIVO POR LAS INMEDIACIONES, UBICANDO EN UN SITIO BALDIO PROXIMO DEL RODADO EN CUESTION.
ACCIDENTE DE TRÁNSITO.-
RESEÑA: EL DIA DOMINGO SIENDO LAS 19:00 HS PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO A CAMINO PÚBLICO DE LOS MISTOLES A 7 KM ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, DONDE SE OBSERVO QUE SE HABRÍA PRODUCIDO UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, PROTAGONIZADO POR UNA CAMIONETA RENAULT DUSTER, CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD DE LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA, Y ACOMPAÑADO POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD, LA CUAL FUE ASISTIDA EN EL LUGAR POR LA AMBULANCIA LOCAL Y DERIVADA AL HOSPITAL VICENTE AGÜERO DE JESÚS MARÍA PARA REALIZARLE UN CONTROL DEBIDO A QUE ENCUENTRA CON UN EMBARAZO DE 36 SEMANAS.
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