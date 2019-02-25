Policiales de la Departamental Totoral

LOS DIAS VIERNES 22, SABADO 23 Y DOMINGO 24 SE RECEPTARON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL DEL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
• SECUESTRO DE (04) MOTOCICLETAS, POR INFRACCION AL ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos.)
• (02) MASCULINO MAYOR DE EDAD APREHENDIDO, POR INFRACCION AL ART. 80 ("Desordenes Publicos") y AL ART. 81 (Escándalos y molestias a terceros).
• (01) MASCULINO MAYOR DE EDAD APREHENDIDO, POR INFRACCION AL ART. 67 (Agravio al personal de centros educativos y de salud).
LESIONES CULPOSAS (ACCIDENTE DE TRANSITO).-
EL DIA VIERNES SIENDO LAS 09:30 HS PERSONAL POLICIAL TOMA CONOCIMIENTO QUE EN RUTA 17 (CASAS VIEJAS 2) UNA MOTOCICLETA CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR ACOMPAÑADO DE SU HIJO MENOR DE EDAD, PIERDE EL CONTROL DEL RODADO Y AL CAER SOBRE LA BANQUINA EL MENOR SUFRE POLITRAUMATISMOS VARIOS POR LO QUE ES TRASLADADO AL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA CIUDAD DE CORDOBA. SE LABRAN ACTUACIONES DE RIGOR.
HURTO Y RECUPERO DEL ELEMENTO.-
EL DIA SABADO EN LA LOCALIDAD DE LA PAMPA, SIENDO LAS 10:35 HS, UN CIUDADANO MAYOR DE EDAD, DA CUENTA QUE MIENTRAS SE ENCONTRABA REALIZANDO DESMALEZAMINETO EN EL PATIO DE SU VIVIENDA, DEJA LA MOTOGUADAÑA MARCA HECHO SRM 4605, PARA INGRESAR AL INTERIOR DE SU MORADA Y AL REGRESAR CONSTATO EL FALTANTE DE LA MISMA. POSTRIOR SE CONSTITUYE PERSONAL POLICIAL, QUIENES PRACTICAN AVERIGUACIONES, LOGRANDO DAR CON EL ELEMENTO MENCIONADO EN UN CAÑAVERAL A UN KILOMETRO DISTANTE DE LA PROPIEDAD. SE LABRAN ACTUACIONES DE RIGOR.
HURTO Y RECUPERACION DEL RODADO.-
EL DIA SABADO SIENDO LAS 15:00 HS, SE HACE PRESENTE EN SEDE POLICIAL UN CIUDADANO MAYOR DE EDAD QUIEN DA CUENTA QUE EL DIA JUEVES ALREDEDOR DE LAS 20 HS, SU HIJA MAYOR DE EDAD LE MANIFESTO QUE SE ENCONTRABA EN EL SECTOR DEL RIO JUNTO A UNAS AMIGAS, Y EN EL MOMENTO QUE SE DE DISPONE A REGRESAR A SU DOMICILIO CONSTATO EL FALTANTE DE SU MOTOCICLETA MARCA MONDEAL COLOR ROJO 110 cc. SE PONE EN CONOCIMIENTO A PERSONAL DE INFANTES Y DEL C.A.P. A LOS FINES DE LA PROCURA DEL VEHICULO EN CUESTION. SIENDO LAS 02:50 HS DEL DIA DOMNGO PERSONAL POLICIAL MIENTRAS REALIZABA PATRULLAJE PREVENTIVOS, PROCEDE AL HALLAZGO DEL RODADO MENCIONADO EN UN SITIO BALDIO UBICADO EN LA INTERSECCION DE BV. SERAFINI Y DAVID AVALOS. SE LABARAN ACTUACIONES DE RIGOR.
LESIONES CULPOSAS (ACCIDENTE DE TRANSITO).-
EL DIA SABADO, SIENDO LAS 19:50 HS SE TOMO CONOCIMIENTO POR PERSONAL DEL HOSPITAL DE VILLA DEL TOTORAL, QUE INGRESARON DOS FEMENINAS MAYORES DE EDAD A DICHO NOSOCOMIO PRODUCTO DE UN ACCIDENTE DE TRANSITO, QUIENES NO SUFRIERON LESIONES DE CONSIDERACION, A POSTERIOR SE LOGRO ESTABLECER QUE EN CALLE SARMIENTO ESQ. CASEROS DE Bº SAN FELIPE, HABRIA SIDO EL LUGAR DE LA COLISION, MIENTRAS CIRCULABNAN EN UN VEHICULO MARCA RENAULT MODELO CLIO Y EN UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 110 cc. SE LABRAN ACTUACIONES DE RIGOR.
HOMICIDIO CULPOSO (ACCIDENTE DE TRANSITO).-
EL DIA SABADO, SIENDO LAS 23:00 HS PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN CALLE BV. SAN MARTIN ESQ. FELICIANO MAZZIERI DE Bº CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, CONSTATANDO LA COLISION ENTRE UN VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO SAVEIRO Y UNA MOTOCICLETA GUERRERO TRIPS 110 cc, SIENDO AMBOS RODADOS CONDUCIDOS POR FEMENINAS MAYORES DE EDAD ORIUNDAS DE DICHA LOCALIDAD. SE SOLICITA DE INMEDIATO LA AMBULANCIA LOCAL CONSTATANDO EL FACULTATIVO EL DESCESO DE LA CONDUTORA DEL RODADO MENOR A CONSECUENCIA DE UN FUERTE TRAUMATISMO DE CRÁNEO AL GOLPEAR CON EL CORDON CUNETA DE LA VEREDA . SE LABRAN LAS ACTUACUIACIONES DE RIGOR Y SE HACE PRESENTE PERSONAL DE POLICIA JUDICIAL PARA REALIZAR LAS TAREAS DE RIGOR.
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