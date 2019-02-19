Policiales de la Departamental Totoral

LOS DIAS VIERNES 15, SABADO 16 Y DOMINGO 17 SE RECEPTARON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL DEL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA.
• (01) MASCULINO MAYOR DE EDAD APREHENDIDO, POR INFRACCION AL ART. 82 ("ebriedad o intoxicacion escandalosa").
• SECUESTRO DE (07) MOTOCICLETAS, POR INFRACCION AL ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos.)
• (02) MASCULINO MAYOR DE EDAD APREHENDIDO, POR INFRACCION AL ART. 80 ("Desordenes Publicos") y AL ART. 81 (Escándalos y molestias a terceros).
• (01) MASCULINO MAYOR DE EDAD APREHENDIDO, POR INFRACCION AL ART. 102 ("Portacion ilegal de armas") Y AL ART. 109 ("Conducción en estado de ebriedad o bajo acción de estupefacientes o psicofármacos").
• SECUESTRO DE (02) MOTOCICLETAS, POR INFRACCION AL ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos.) Y AL ART. 104 ("Conductor menor de edad").
• (01) MASCULINO MAYOR DE EDAD APREHENDIDO Y (01) AUTOMOVIL SECUESTRADO, POR INFRACCION AL ART. 109 ("Conducción en estado de ebriedad o bajo acción de estupefa-cientes o psicofármacos") Y AL ART. 105 ("Conduccion peligrosa").
• (04) FEMENINAS MAYOR DE EDAD APREHENDIDAS, POR INFRACCION AL ART. 74 ("Falsa apariencia").
PEDIDO DE DETENCION.-
EL DIA SABADO SIENDO LAS 10:30 HS PERSONAL POLICIAL DEL DESTACAMENTO DE CAÑADA DE LUQUE, EN UN CAMINO PUBLICO DE LA ZONA RURAL DE CANDELARIA , PROCEDIO A LA DETENCION DE UN CIUDADANO MAYOR DE EDAD, SOBRE EL CUAL SE ENCONTRABA VIGENTE UN PEDIDO DE DETENCION LIBRADO POR LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA, LA CUAL DISPUSO EL TRASLADO DEL DETENIDO A LA COMISARIA DE DICHA LOCALIDAD.-
ACCIDENTE DE TRANSITO.
EL DIA DOMINGO SIENDO LAS 05:45 HS PERSONAL POLICIAL DE LA SUB. CRIA. SINSACATE TOMA CONOCIMIENTO QUE EN RUTA NAC. Nº 9 KM 750, SE HABRIA PRODUCIDO UN ACCIDENTE DE TRANSITO, OBSERVANDO EN EL LUGAR UN VEHICULO MARCA RENAULT MODELO MASTER COLOR BLANCO, CONDUCIDO POR UN CIUDADANO MAYOR DE EDAD, DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, RODADO EL CUAL SE ENCONTRABA SOBRE LA BANQUINA Y CON UN IMPACTO EN LA PARTE FRONTAL IZQUIERDA. A UNO DISTANCIA DE CIEN METROS APROX. CON SENTIDO AL PUNTO CARDINAL SUR Y SOBRE LA BANQUINA OPUESTA, SE DIVISA UN VEHICULO MARCA RENAULT MODELO MEGANE GUIADO POR UN MASCULINO ORIUNDO DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA, QUIEN IBA ACOMPAÑADO POR UNA MENOR DE EDAD. SIENDO ESTOS ULTIMOS TRASLADADOS POR LA AMBULANCIA DEL SERVICIO MEDICO "SUM" AL HOSPITAL VICENTE AGÜERO PARA SU MEJOR ATENCION. SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO DE RIGOR.
ACCIDENTE DE TRANSITO.-
EL DIA DOMINGO SIENDO LAS 09:15 HS PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN CALLE HIPOLITO IRIGOYEN Nº 1550 Bº CAVISACATE DE VILLA DEL TOTORAL, DONDE SE OBSERVO UN VEHICULO MARCA FIAT MODELO PALIO DE COLOR GRIS, COLISIONADO CONTRA UN ÁRBOL, EL CUAL PRESENTABA DAÑOS EN LA PARTE FRONTAL, IDENTIFICANDO EN EL LUGAR A SU CONDUCTOR, MAYOR DE EDAD, ACOMPAÑADO DE (03) JOVENES MAYORES Y (01) MENOR DE EDAD, LOS QUE FUERON TRASLADADOS POR EL SERVICIO MEDICO T.E.M. AL HOSPITAL LOCAL PARA SU MEJOR ATENCION, DONDE NO SE CONSTATAN LESIONES DE CONSIDERACION.
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