Policiales de la Departamental Totoral

ART. 111º CCC.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 22:25 PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL CONTROL EN CALLE BV ALLENDE ESQ. 27 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA MOTOCICLETA BRAVA 150 CC, CONDUCIDO POR UN MASCULINO ACOMPAÑADO POR OTRO MASCULINO AMBOS MAYORES DE EDAD, QUIEN AL MOMENTO DEL CONTROL, CIRCULABAN SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ALLANAMIENTO POSITIVO
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 09:00 HS. PERSONAL DE LA DIV. INVESTIGACIONES, EN EL MARCO DE ACTUACIONES SUMARIALES CARATULADAS "ROBO", PROCEDIO A DAR CUMPLIMIENTO A ORDEN DE ALLANAMIENTO LIBRADA POR FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA EN UN DOMICILIO DE VILLA DEL TOTORAL ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIÉNDOSE AL SECUESTRO DE UNA BOMBA DE AGUA (PERIFÉRICA) MARCA GAMA, SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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