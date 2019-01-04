Policiales de la Departamental Totoral

LESIONES CULPOSAS.-
RESEÑA: EN A VISPERA A LAS 09:05 HS. SE COMISIONA A PERSONAL POLICIAL A RUTA 9 KM 772 DE LA LOCALIDAD DE SARMIENTO DEBIDO A UN ACCIDENTE DE TRANSITO, QUE POR RAZONES NO ESTABLECIDAS UN AUTOMOVIL CITROEN AIR CROSS CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA IMPACTA CON UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 150 C.C CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD QUIEN ERA ACOMPAÑADO POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD AMBOS DE CIUDAD DE CBA CAPITALA CONSECUENCIA DE DICHO IMPACTO LOS OCUPANTES DEL RODADO MENOR RESULTARON CON HERIDAS POR LOS QUE EN AMBULANCIA Y PREVIA ATENCION MEDICA FUERON TRASLADADOS AL HOSPITAL DE JESUS MARIA PARA SU MEJOR ATENCION Y SE VALORE SU SITUACION. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ART. 104º Y 111º C.C.C.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 20:00 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDE AL CONTROL Y TRASLADO DESDE CALLE JULIO A. ROCA Y PTE PERON DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA MOTOCICLETA MARCA BRAVA 110 C.C, CONDUCIDA POR UN MASCULINO MENOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR. JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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