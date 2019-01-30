Policiales de la Departamental Totoral

29 DE ENERO
EN LA VISPERA SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL DEL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, POR EL ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos.), POR EL ART 104 (Conductor menor de edad). PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UN TOTAL DE (04) CUATRO MOTOCICLETAS, LOS QUE FUERON PUESTOS A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
30 DE ENERO
HURTO.-
EN LA VISPERA A LAS 10:20 HS. SE COMISIONA A PERSONAL PÒLICIAL A CALLE DEAN FUNES (CLUB COLON), DEBIDO A QUE AUTOR/ES IGNORADO/S TRAS DESTRABAR UNA VENTANA DE UN VESTUARIO, HABIAN SUSTRAIDO VARIOS TROFEOS PERTENECIENTES AL CLUB, SEGUIDAMENTE SE REALIZA UN RASTRILLAJE DENTRO DE LAS INSTALACIONES, DONDE SE ENCUENTRAN LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS FALTANTES. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ART. 111º CCC.-
EN LA VISPERA A LAS 21:40 PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL CONTROL EN CALLE BV ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA MOTOCICLETA BRAVA 150 cc, CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN AL MOMENTO DEL CONTROL, CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ROBO.-
EN LA VISPERA A LAS 23:00 HS. SE COMISIONA A PERSONAL POLICIAL A CALLE BV ALLENDE Y ROBERTO J. NOBLE DONDE SE ENTREVISTA A UNA PERSONA DE SEXO FEMENINO MAYOR DE EDAD QUIEN MANIFIESTA QUE MOMENTOS ANTES, FUE ABORDADA POR DOS SUJETOS MASCULINOS, QUE LE SUSTRAJERON UNA MOCHILA Y UN CELULAR, CON LOS DATOS FILIATORIOS APORTADOS SE REALIZA UN OPERATIVO, DONDE SE LOGRA LA APREHENSION DE DOS PERSONAS MASCULINAS MAYORES DE EDAD ORIUNDOS DE CORDOBA CAPITAL QUIENES POSEIAN EN SU PODER LOS ELEMENTOS SUSTRAIDOS POR LO QUE SON TRASLADADOS A LA SEDE POLICIAL, DONDE LA DAMINIFICADA RECONOCE LOS ELEMENTOS DE SU PROPIEDAD, QUEDANDO A DISPOSICION DE FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA
ROBO CALIFICADO.-
EN LA VISPERA A LAS 22:30 HS. SE COMISIONA A PERSONAL POLICIAL A LA ESTANCIA "EL COLIBRI" UBICADA A VEINTIDOS KM APROX. DE LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA (ZONA RURAL), DONDE SE ENTREVISTA A LA GERENTE DEL HOTEL QUE FUNCIONA EN LA MISMA, JUNTO A SU MARIDO, QUIENES DAN CUENTA QUE MIENTRAS SE ENCONTRABAN EN EL INTERIOR DE SU DOMICILIO, UBICADO AL INGRESO DE LA ESTANCIA DISTANTE A VARIOS METROS DEL HOTEL, FUERON ABORDADOS POR ENTRE CINCO O SEIS SUJETOS ARMADOS Y CON SUS ROSTROS TAPADOS, QUIENES SUSTRAEN DINERO EN EFECTIVO, UN ARMA DE FUEGO (REGISTRADO A NOMBRE DEL DAMNIFICADO), Y UN VEHICULO MARCA FIAT FIORINO EN EL QUE SE DAN A LA FUGA, Y QUE POSTERIORMENTE ES ENCONTRADO POR PERSONAL POLICIAL DE LA U.R.D COLON, ABANDONADO EN LA ZONA DE LA LOCALIDAD DE LA GRANJA. SE INSTRUYEN ACTUACIONES Y TAREAS INVESTIGATIVAS DE RIGOR.
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