Policiales de la Departamental Totoral

LOS DIAS SABADO 29, DOMINGO 30, LUNES 31 Y MARTES 01/01 SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL DEL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, POR EL ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos.), PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UN TOTAL DE (08) OCHO MOTOCICLETAS Y POR EL ART 82º (Ebriedad o intoxicación escandalosa) 01 APREHENDIDO, POR EL ART. 105º (Conducción peligrosa) Y ART. 109º (Conducción en estado de ebriedad o bajo acción de estupefacientes o psicofármacos) 02 APREHENDIDOS. LOS QUE FUERON PUESTOS A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
ALLANAMIENTO POSITIVO.-
RESEÑA: EL DIA LUNES 31 A LAS 18:00 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDIO CUMPLIMENTAR ORDEN DE ALLANAMIENTO, LIBRADA POR FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA, POR UN HECHO CARATULADO COMO ROBO CALIFICADO EN UN DOMICILIO DE VILLA DEL TOTORAL ARROJANDO RESULTADO POSITIVO PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE ELEMENTOS RELACIONADOS A LA CAUSA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
INCENDIO.-
RESEÑA: EL DIA LUNES 31 A LAS 17:10 HS. PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN UN CAMPO, UBICADO EN RUTA Nº 9 KM 795 DE LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS CONSTATANDO UN INCENDIO EN UNA ISLETA DE MALEZAS DE 100 MTS APROX. DE LARGO POR UNOS 30 MTRS DE ANCHO, EL CUAL SE HABRIA PRODUCIDO POR UN CORTO CIRCUITO EN EL TENDIDO ELECTRICO, DONDE SE ENCONTRABA PERSONAL DE LA COOPERATIVA LOCAL TRABAJANDO. SE ENTREVISTO A SU PROPIETARIA Y EN EL LUGAR TRABAJO PERSONAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL LOGRANDO SOFOCAR EL FOCO IGNEO. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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