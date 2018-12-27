Policiales Departamental Totoral

PERIODO: DEL 23 AL 25 DE DICIEMBRE
FECHA: 23 DE DICIEMBRE
ART. 109° Conducción en estado de ebriedad o bajo acción de estupefacientes o psicofármacos Y 105° C.C.C.- Conducción peligrosa
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 05:15 HS, PERSONALPOLICIAL PROCEDE SOBRE CALLE SAN MARTÍN (TERMINAL DE ÓMNIBUS)AL CONTROL DE UN VEHÍCULO MARCA VW FOX, COLOR GRIS, EL CUAL MOMENTOS ANTES HABÍA REALIZADO MANIOBRAS PELIGROSAS EN FORMA DE ZIGZAG A MUY ALTA VELOCIDAD, AL DESCENDER EL CONDUCTOR DEL RODADO SE PUEDE OBSERVAR QUE SE ENCONTRABA EN APARENTE ESTADO DE EBRIEDAD Y UNA FUERTE HALITOSIS ALCOHÓLICA, OFUSCADO DICHO SUJETO COMENZÓ A PREFERIR INSULTOS AL PERSONAL ACTUANTE, SIENDO IDENTIFICADO, POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A LA APREHENSIÓN Y SECUESTRO DEL VEHÍCULO, SIENDO TRASLADADOS A LA DEPENDENCIA QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR.JUEZ DE PAZ.
ART. 82° C.C.C.- Ebriedad o intoxicación escandalosa
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 10:10 HS, PERSONAL POLICIAL ES COMISIONADO VÍA RADIAL A CALLE BV. ALLENDE Y CORRIENTES, Bº A. SABATTINI A RAÍZ DE UN LLAMADO TELEFÓNICO DONDE MANIFESTABAN QUE POR MEDIO DEL BOULEVARD IBA CAMINANDO UN SUJETO CON REMERA NARANJA,EN APARENTE ESTADO DE EBRIEDAD DIFICULTANDO LA CIRCULACIÓN NORMAL DE LOS VEHÍCULOS, SE PROCEDE AL CONTROL DEL MISMO SIENDO IDENTIFICADO, DICHO SUJETO NO PODÍA MANTENERSE EN PIE, EMANANDO UNA FUERTE HALITOSIS ALCOHÓLICA, Y ADEMÁS COMENZÓ A INSULTAR A LOS EFECTIVOS, POR TAL MOTIVO ES TRASLADADO A LA DEPENDENCIA QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ.
*EN LA FECHA TAMBIEN SE RECEPTARON TRES PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL ARTICULO 111° C.C.C "Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos" PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE (03) TRES MOTOCICLETAS.
FECHA: 24 DE DICIEMBRE
PEDIDO DE SECUESTRO (ESTAFA EN EL MARCO DE VIOLENCIA FLIAR).-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 13:30 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO SOBRE CALLE SARMIENTO AL CONTROL DE UN VEHICULO MARCA FIAT IDEA CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD. SEGUIDAMENTE SE CONSULTO EL DOMINIO DE DICHO RODADO POR RED POLICIAL, FIGURA CON PEDIDO DE SECUESTRO DE FECHA 27/09/2018, DE LA UNIDAD JUDICIAL Nº 3 DE LA CIUDAD DE CORDOBA, POR LO QUE SE PROCEDE A SU TRASLADO A SEDE POLICIAL Y SE HACE ENTREGA DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE.
ART. 105° Conducción peligrosa Y 109º C.C.C.- Conducción en estado de ebriedad o bajo acción de estupefacientes o psicofármacos
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 20:45 HS, PERSONAL POLICIAL MIENTRAS REALIZABA PATRULLAJE PREVENTIVO POR CALLE AV ARGENTINA S/N° PROCEDE AL CONTROL DE UN VEHÍCULO MARCA CHEVROLET CORSA, EL QUE ERA CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, DE LA CIUDAD DE DEÁN FUNES, EL MISMO CONDUCIA DE MANERA ZIGZAGUEANTE, Y AL MOMENTO DEL CONTROL EMANABA FUERTE HALITOSIS ALCOHÓLICA, MANIFESTANDO EL MISMO HABER INGERIDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS, SE PROCEDIÓ AL SECUESTRO DE UN VASO CON FERNET, UNA BOTELLA DE FERNET, Y UNA BOTELLA DE COCA COLA, MOTIVO POR EL CUAL ES TRASLADADO A LA DEPENDENCIA JUNTO AL RODADO QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ.
*EN LA FECHA TAMBIEN SE RECEPTARON TRES PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL ARTICULO 111° C.C.C "Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos" PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE (03) TRES MOTOCICLETAS.
FECHA: 25 DE DICIEMBRE DE 2018.-
CARÁTULA: PEDIDO DE DETENCION.-
RESEÑA: A RAIZ DE UN HECHO CONTRA LA PROPIEDAD SUCEDIDO DIAS ATRÁS, EN EL PARAJE BELEN, DONDE SE PUDO ESTABLECER LOS DATOS FILIATORIOS DEL SUPUESTO AUTOR DEL MISMO, POR LO QUE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN INTERVINIENTE LIBRO OFICIO DE DETENCION PARA EL MISMO. EN ESE MARCO, PERSONAL POLICIAL, SIENDO LAS 17:05 HS, MIENTRAS REALIZABA OPERATIVO DE SEGURIDAD EN EL CAMPING DE Bº EL MIRADOR, EN LA LOCALIDAD DE LA PAMPA, OBSERVARON AL SUJETO EN CUESTION PUDIENDO RECONOCERLO DE INMEDIATO, EN EL QUE REGIA PEDIDO VIGENTE DE DETENCION CON FECHA 21/12/18. SE PROCEDIO AL CONTROL DEL NOMBRADO QUIEN SE IDENTIFICO APORTANDO SUS DATOS PERSONALES, PRODUCIENDOSE SU INMEDIATA DETENCION EN EL LUGAR Y PUESTO A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE TURNO DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA Y AL TRASLADO DEL MISMO A LA SUB. CRIA. SINSACATE.
ART. 82º CCC.- Ebriedad o intoxicación escandalosa
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE LUQUE, SIENDO LAS 18:30 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN ZONA RURAL, DOMICILIO DE LA DAMNIFICADA, MANIFESTANDO QUE UN EMPLEADO DE SU MARIDO SE ENCONTRABA EN ESTADO DE EBRIEDAD Y CAUSANDO MOLESTIAS DEBIDO A QUE PROFERIA INSULTOS. QUE AL TRATAR DE HACER CESAR LA FALTA ESTE COMENZO A INSULTAR AL PERSONAL ACTUANTE POR LO QUE SE PROCEDIO A SU APREHENSION Y TRANSLADO A SEDE POLICIAL. UNA VEZ EN BASE SE LOGRO IDENTIFICAR AL MASCULINO MAYOR DE EDAD, ORIUNDO DE LA PCIA. SANTIAGO DEL ESTERO.
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y DAÑO.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE LA PAMPA, SIENDO LAS 21:00 HS, PERSONAL POLICIAL RECEPTO UN LLAMADO TELEFONICO SOLICITANDO LA PRESENCIA POLICIAL. EN CALLE PUBLICA S/Nº Bº SAN JOSE DONDE OBSERVO UNA RIÑA ENTRE VARIOS VECINOS PUDIENDO IDENTIFICAR A DOS PERSONAS MAYORES DE EDAD, MASCULINO Y FEMENINA RESPECTIVAMENTE, QUIENES ATACAN AL PERSONAL CON PUNTAPIES Y PATADAS MIENTRAS INTENTABA HACER CESAR LA FALTA POR LO QUE COMENZO UN FORCEJEO, MIENTRAS OTROS VECINOS COMENZARON A ARROJAR PIEDRAS Y PALOS, LOS QUE IMPACTAN EN EL MOVIL POLICIAL POR LO QUE EL EFECTIVO SE RETIRO DEL LUGAR PARA PRESERVAR SU INTEGTRIDAD FISICA. LA UNIDAD MOVIL SUFRIO ABOLLADURAS EN AMBAS PUERTAS TRASERAS Y DESPRENDIMIENTO DEL PARAGOLPE TRASERO.
*EN LA FECHA SE RECEPTO PROCEDIMIENTO POR INFRACCION AL ARTICULO 111° C.C.C "Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos" PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE (01) UNA MOTOCICLETA.
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