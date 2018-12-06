Policiales de la Departamental Totoral

05 DE DICIEMBRE
ALLANAMIENTO POSITIVO.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 08:03 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDIO A CUMPLIMENTAR ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO, LIBRADO POR FISCALIA DE INSTRUCCION DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA, EN RELACION A SUMARIO CARATULADO COMO ROBO EN UN DOMICILIO DE VILLA DEL TOTORAL, ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE TRES ENVASES DE CERVEZA MARCA CORDOBA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ALLANAMIENTO POSITIVO.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 08:10 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDIO A CUMPLIMENTAR ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO, LIBRADO POR FISCALIA DE INSTRUCCION DE LA CIUDAD DE JESUS MARIA, EN RELACION A SUMARIO CARATULADO COMO ROBO EN UN DOMICILIO DE VILLA DEL TOTORAL, ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UN ENVASE DE COCA COLA Y UN ENVASE DE CERVEZA MARCA CORDOBA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.-
RESEÑA: PERSONAL POLICIAL PROCEDIO A CUMPLIMENTAR ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO DE VILLA DEL TOTORAL ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, Y COMO CONSECUENCIA EL ACUSADO MASCULINO MAYOR DE EDAD, AL NOTAR LA PRESENCIA POLICIAL INTENTO DARSE A LA FUGA POR LO QUE SE LOGRO SU APREHENSION OFRECIENDO RESISTENCIA, CONSULTANDO DE LA SITUACION A LA MAGISTRADA INTERVINIENTE QUIEN ORDENO EL TRASLADO A SEDE POLICIAL SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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