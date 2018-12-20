Policiales de la Departamental Totoral

ART. 82º CCC.- LEY 10326
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 23:10 HS. SE COMISIONO A PERSONAL POLICIAL A Bº FATIMA DE VILLA DEL TOTORAL DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, EN ESTADO DE EBRIEDAD PROFIRIENDO GRITOS E INSULTOS A LOS TRANSEUNTES DEL LUGAR, POR LO QUE SE PROCEDIO AL TRASLADO A LA DEPENDENCIA POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICION DEL SEÑOR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
ART. 80º Y 111º CCC.- LEY 10326
RESEÑA: EN LA FECHA PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE CALLE JULIO A. ROCA ESQ. HIP. YRIGOYEN Bº CENTRO DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA MOTOCICLETA CORVEN AZUL 110 cc SIN DOMINIO VISIBLE Y SIN CARENADO, CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD DEBIDO A QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NI CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA, EL MISMO SE OFUSCA CON EL ACTUAR POLICIAL PROFIRIENDO INSULTOS Y PROVOCANDO DESORDEN EN LA VIA PUBLICA, POR LO QUE QUEDA A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
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