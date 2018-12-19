Policiales de la Departamental Totoral

18 DE DICIEMBRE
ACCIDENTE DE TRÁNSITO (LESIONES CULPOSAS).-
RESEÑA: EN LA FECHA A LAS 00:30 HS. SE COMISIONA A PERSONAL POLICIAL A RUTA NAC. N° 9 KM 770 DEBIDO A UN ACIDENTE DE TRANSITO PROTAGONIZADO POR UN VEHÍCULO MARCA PEUGEOT 208, EL CUAL ERA CONDUCIDO POR UNA FEMENINA MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO EN LA LOCALIDAD DE TOTORAL QUIEN IBA ACOMPAÑADA POR (02) DOS FEMENINAS MAYORES DE EDAD. LA CONDUCTORA MANIFIESTA QUE LUEGO DE REALIZAR UNA MANIOBRA PARA EVITAR COLISIONAR CON UN VEHÍCULO QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO UNA MANIOBRA DE SOBREPASO, PIERDE EL CONTROL DEL RODADO, SALIÉNDOSE DE LA CARPETA ASFÁLTICA, TERMINANDO DE MANERA PERPENDICULAR AL ALAMBRE PERÍMETRAL DE LAS ESTANCIAS CONLINDANTES A LA RUTA. LA MISMA REFIERE DOLOR EN SU HOMBRO IZQUIERDO, POR LO QUE SE HIZO PRESENTE EL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL TEM, TRASLADANDO A LAS TRES OCUPANTES DEL RODADO AL HOSPITAL DE TOTORAL, SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
ART.105° C.C.C. (CONDUCCIÓN PELIGROSA).-
RESEÑA: EN LA FECHA A LAS 00:30 HS. PERSONAL POLICIAL MIENTRAS PATRULLABA POR RUTA NAC. N° 9 KM 784 DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL OBSERVA UNA CAMIONETA MARCA TOYOTA QUE LO HACÍA EN SENTIDO SUR- NORTE Y LA CUAL IBA REALIZANDO MANIOBRAS DE MANERA PELIGROSA PARA SU PROPIA SEGURIDAD Y LA DE TERCEROS, POR TAL MOTIVO SE PROCEDIÓ AL CONTROL DE LA MISMA IDENTIFICANDO AL CONDUCTOR, MASCULINO MAYOR DE EDAD QUIEN ES TRASLADADO JUNTO AL RODADO A LA DEPENDENCIA QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ.
19 DE DICIEMBRE
ART.104° C.C.C.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 20:10 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL CONTROL EN CALLE JULIO A ROCA DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA MOTOCICLETA MARCA HONDA 150 C.C, CONDUCIDA POR UN MASCULINO MENOR DE EDAD, QUIEN CIRCULABA SIN LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SIN LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE, POR LO QUE FUE TRASLADADO A SEDE POLICIAL QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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