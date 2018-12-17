Policiales de la Departamental Totoral

LOS DIAS SABADO 15 Y DOMINGO 16 SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL DEL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, POR EL ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos.), POR EL ART 105 (Conducción peligrosa.) Y POR EL ART 104 (Conductor menor de edad). PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UN TOTAL DE (08) OCHO MOTOCICLETAS Y POR EL ART 81º (Escándalos y molestias a terceros) 01 APREHENDIDO, EL ART. 70º (Conducta sospechosa) 02 APREHENDIDOS, LOS QUE FUERON PUESTOS A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
ALLANAMIENTO POSITIVO.-
RESEÑA: EL DIA VIERNES A LAS 09:30 HORAS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE A DILIGENCIAR ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO, ORDENADO POR FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA, EN RELACIÓN A SUMARIO CARATULADO COMO ROBO, EN UN DOMICILIO DE LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS ARROJANDO RESULTADO POSITIVO Y PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE (1) TABLET DE 10". SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES .
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, LESIONES CALIFICADAS, LEY 23.737.-
RESEÑA: EL DIA VIERNES A LAS 10:30 HORAS MIENTRAS PERSONAL POLICIAL PROCEDÍA A DILIGENCIAR ORDEN DE ALLANAMIENTO EN UN DOMICILIO DE LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA VIVIENDA SE OFUSCÓ Y COMENZÓ A LANZAR PIEDRAS CONTRA LOS EFECTIVOS, PROVOCANDOLES LESIONES, POR LO QUE SE PROCEDIÓ A LA APREHENSIÓN DE DICHO SUJETO, MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN ES TRASLADADO A LA CRÍA. DE TOTORAL Y AL REALIZARLE EL PALPADO PREVENTIVO ANTES DEL INGRESO A LA CELDA SE LE SECUESTRA DESDE EL BOLSILLO DERECHO DELANTERO UNA BOLSA DE NYLON DE COLOR CELESTE QUE EN SU INTERIOR CONTENÍA (08) ENVOLTORIOS DE NYLON COLOR NEGRO TERMOSELLADO, AL PARECER CON UNA SUSTANCIA BLANQUESINA SIMILAR AL CLORHIDRATO DE COCAÍNA. POR ELLO SE LE DIÓ PARTICIPACIÓN A LA FPA, SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES .
ALLANAMIENTO POSITIVO.-
RESEÑA: EL DIA VIERNES A LAS 11:30 HORAS PERSONAL POLICIAL PROCEDE A DILIGENCIAR ORDEN JUDICIAL DE ALLANAMIENTO, EN RELACIÓN A SUMARIO CARATULADO COMO ROBO EN UN DOMICILIO DE VILLA DEL TOTORAL, ARROJANDO RESULTADO POSITIVO, PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE (01) UN PAR DE ZAPATILLAS Y (01) TELEFONO CELULAR SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES .
ROBO CALIFICADO.-
RESEÑA: EL DIA VIERNES PASADAS LAS 21:00 HORAS PERSONAL POLICIAL ES ALERTADO QUE EN UN ESTABLECIMIENTO RURAL DEL PARAJE BELEN HABRÍAN INGRESADO UNOS SUJETOS CON INTENCIONES DE ROBO, POR LO QUE CONSTITUIDOS EN EL LUGAR, LOGRAN VISUALIZAR A TRES MASCULINOS CORRER HACIA EL SECTOR DE MONTE POR LO QUE SE INICIA LA PERSECUCION Y ATENTO A LA OSCURIDAD REINANTE, LOS MALVIVIENTES, LOGRAN EVADIR A LOS UNIFORMADOS, SEGUIDAMENTE SE IMPLEMENTO UN OPERATIVO DE BUSQUEDA CON LA COLABORACION DE PERSONAL POLICIAL DE LOCALIDADES VECINAS ASI TAMBIEN SE SOLICITO LA PRESENCIA DE LA DIVISIÓN CANES PARA REALIZAR LA TAREA DE LA ESPECIALIDAD, QUE SE PROLONGO DURANTE TODA LA NOCHE HASTA LA MAÑANA DEL DIA SIGUIENTE CON RESULTADO NEGATIVO. ADEMAS FUERON CONVOCADOS LOS SERVICION DE POLICIA JUDICIAL LOS QUE REALIZARON TAREAS DE PLANIMETRIA, FOTOGRAFIAS, HUELLAS Y RASTROS.
POR DATOS APORTADOS POR EL DAMNIFICADO SE TOMA CONOCIMIENTO QUE POR LO MENOS UNO DE LOS SUJETOS PORTABA ARMA DE FUEGO Y AL IRRUMPIR AL DOMICILIO LO REDUCEN JUNTO A SU ESPÒSA, MANIATÁNDOLOS, SUFRIENDO EL PUESTERO UN GOLPE CON UN ELEMENTO CONTUNDENTE EN LA CABEZA OCACIONANDOLE UN CORTE EN EL CUERO CABELLUDO, LOS SUJETOS EN CUESTION ANTES DE PONERSE EN FUGA SE APODERARON DE DINERO EN EFECTIVO ENTRE 500 Y 1000 PESOS, (01) JUEGO DE LLAVES Y (01) CUCHILLO TIPO PUÑAL. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES .
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