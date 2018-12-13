Policiales de la Departamental Totoral

PEDIDO DE SECUESTRO.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 17:20 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE CALLE CASEROS ESQ. BV. ALLENDE Bº SAN FELIPE DE UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO 110 cc SIN DOMINIO VISIBLE, QUE ERA GUIADA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD ORIUNDO DE LA LOCALIDAD ESTACION GRAL. PAZ DPTO. COLON, DEBIDO A QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NI CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA Y QUE CHEQUEADO EL Nº DE MOTOR POR EL SISTEMA DNRPA, PRESENTA PEDIDO DE SECUESTRO VIGENTE SOLICITADO POR LA UNIDAD JUDICIAL DE JESUS MARIA.
ROBO.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 20:40 HS, LA DAMNIFICADA MANIFESTO QUE SIENDO ALREDEDOR DE LAS 19:30 HS CONSTATO QUE AUTORES IGNORADOS TRAS ROMPER LA CERRADURA INGRESARON AL DOMICILIO NOTANDO SOLO EL FALTANTE DE UNA TABLET BLANCA DE 10" CON FUNDA AZUL. SE HACE CONSTAR QUE SEGUIDAMENTE SE LOGRO INIVIDUALIZAR E IDENTIFICAR AL AUTOR DEL HECHO.
ART. 70º CCC.- ("Conducta sospechosa.")
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 23:05 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO A TRASLADAR DESDE Bº LA LOMA, A UNA PERSONA DE SEXO MASCULINO, MAYOR DE EDAD, EL QUE SE ENCONTRABA OBSERVANDO LAS VIVIENDAS Y VEHICULOS DEL SECTOR, CAUSANDO INTRANQUILIDAD EN LOS VECINOS. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES.
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