Policiales de la Departamental Totoral

08 DE DICIEMBRE
ART.82° C.C.C.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 09:30 HS PERSONAL POLICIAL PROCEDE EN LATERMINAL DE ÓMNIBUS AL CONTROL DE UN MASCULINO QUIEN SE ENCONTRABA PROFIRIENDO INSULTOS A LOS TRANSEÚNTES Y SE LE SOLICITÓ QUE DEPONGA SU ACTITUD HACIENDO CASO OMISO, EL MISMO EMANABA UNA FUERTE HALITOSIS ALCOHÓLICA, SIENDO IDENTIFICADO, POR LO CUAL ES TRASLADADO A LA DEPENDENCIA LOCAL QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ.
ACCIDENTE DE TRANSITO.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE SINSACATE, SEINDO LAS 17:30 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYE EN CAMINO REAL, A RAÍZ DE UN LLAMADO AL 101 INFORMANDO QUE HABRÍA UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO, EN EL LUGAR SE OBSERVA UNA MOTOCICLETA MARCA ZANELLA 200 CC, LA CUAL ERA CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, EL MISMO LO HACÍA EN SENTIDO NORTE-SUR, A JESÚS MARÍA, PERDIENDO EL CONTROL DEL RODADO E IMPACTANDO CONTRA UN POSTE DE LUZ, QUEDANDO INCONCIENTE, SE HIZO PRESENTE EL SERVICIO DE EMERGENCIAS SUM SIENDO TRASLADADO AL HOSPITAL VICENTE AGÜERO DE JESÚS MARÍA.
ART. 109° C.C.C..-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 19:20 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDE SOBRE REPÚBLICA ARGENTINA Y HIPÓLITO IRIGOYEN AL CONTROL DE UN VEHÍCULO MARCA VW GOLF, COLOR GRIS EL CUAL CIRCULABA CON MÁS PERSONAS DE LO PERMITIDO, SIENDO (07) PERSONAS EXACTAMENTE, SE OBSERVA AL CONDUCTOR CONSUMIENDO BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE UNA LATA, APARENTEMENTE CERVEZA, SE PROCEDIÓ AL CONTROL DEL MISMO, EL CUAL AFIRMÓ QUE SÍ IBA CONSUMIENDO CERVEZA, IDENTIFICADOLO Y SE LO TRASLADA A LA DEPENDENCIA JUNTO AL RODADO QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ, A POSTERIOR SE CONSTATÓ LA HALITOSIS ALCOHÓLICA POR MÉDICO DE TURNO DEL HOSPITAL LOCAL.
ART. 105° Y 109° C.C.C.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 20:50 HS, SOBRE CALLE HIPÓLITO IRIGOYEN Y ROBERTO J. NOBLE SE PROCEDE AL CONTROL DE UN VEHÍCULO MARCA CHEVROLET CORSA CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN AL MOMENTO DEL CONTROL CONSUMÍA BEBIDAS ALCOHÓLICA MÁS PRECISAMENTE CERVEZA DE LATA MARCA "BUDWEISSER" POR LO QUE ES TRASLADADO A LA DEPENDENCIA LOCAL JUNTO AL RODADO Y LOS ELEMENTOS EN CUESTIÓN, SIENDO REVISADO EN EL HOSPITAL LOCAL, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DEL SR JUEZ DE PAZ.
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 03:15 HS, MIENTRAS PERSONAL POLICIAL CUBRÍA SERVICIO ADICIONAL EN PREDIO DE CLUB COLON, EN LA PUERTA DE INGRESO SE APERSONA UNA PAREJA DE JÓVENES EN UN APARENTE ESTADO DE EBRIEDAD, MOTIVO POR EL CUAL NO SE LES PERMITIÓ EL INGRESO, ÉSTO OFUSCÓ A DICHA PAREJA Y COMENZÓ A AGREDIR A TRES EFECTIVOS ALLÍ PRESENTES, TANTO VERBAL COMO FÍSICAMENTE, POR TAL MOTIVO SON TRASLADADOS A LA DEPENDENCIA POLICIAL SIENDO IDENTIFICADOS, QUEDANDO A DISPOSICION DE LA FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA.-
09 DE DICIEMBRE
ART. 80 y 81 C.C.C.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 19:30 HS, PERSONAL POLICIAL PROCEDIO A ENTREVISTAR A UNA MASCULINO MAYOR DE EDAD MANIFESTANDO QUE EN LA FECHA MIENTRAS SE DISPONIA A SALIR EN SU VEHICULO FUE INTERCEPTADO POR SU CUÑADO QUIEN COMENZO A INSULTARLO Y AGREDIRLO. A POSTERIOR EL DICENTE SE DIRIGIO A LA PLAZA CENTRICA Y FUE AGREDIDO NUEVAMENTE POR EL. LOGRANDO LOS UNIFORMADOS LA APREHENSION DEL AGRESOR.
LESIONES CULPOSAS.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 22:15 HS, PERSONAL POLICIAL CONSTITUIDOS EN CALLE SAN MARTIN Y ARTURO M. BASS, CONSTATAN UN ACCIDENTE DE TRANSITO ENTRE UNA PICK-UP FIAT STRADA CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, Y UNA MOTOCICLETA HONDA, CONDUCIDA POR OTRO MASCULINO MAYOR DE EDAD, SUFRIENDO ESTE ULTIMO POLITRAUMATISMOS VARIOS, POR LO QUE FUE TRASLADADO AL HOSPITAL LOCAL PARA SU MEJOR ATENCION.
ART. 81 C.C.C.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 02:20 HS, LA DAMNIFICADA MANIFIESTA QUE COLINDA CON LA VIVIENDA DE UNA FLIA, QUIENES CONSTANTEMENTE PROVOCAN MOLESTIAS, RUIDOS Y ESCUCHAN MUSICA A FUERTE VOLUMEN, HASTA ALTAS HORAS DE LA MADRUGADA, IMPIDIENDO SU NORMAL DESCANSO.
LOS DIAS SABADO 8 Y DOMINGO 9 DEL CTE MES, SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS P.S.I. AL ART. 111º DEL CODIGO DE CONCICENCIA CIUDADANA, "Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos.", PROCEDIENDO AL TRASLADO DE (04) CUATRO MOTOCICLETAS, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ.
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