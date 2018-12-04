Policiales de la Departamental Totoral

LOS DIAS SABADO 01 Y DOMINGO 02 SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL DEL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, POR EL ART. 111º ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos.), PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UN TOTAL DE (09) NUEVE MOTOCICLETAS Y POR EL ART 52º (Actos contrarios a la decencia publica). 01 APREHENDIDO ART. 82º (Ebriedad o intoxicación escandalosa) 03 APREHENDIDOS, LOS QUE FUERON PUESTOS A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ.
PORTACION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO AGRAVADO POR LA PARTICIPACIÓN DE UN MENOR DE EDAD
RESEÑA: EL DOMINGO 02 A LAS 11:45 HS. SE COMISIONO AL PERSONAL POLICIAL A UNA ESTANCIA UBICADA EN LA ZONA RURAL DE PJE. SAN LORENZO DEBIDO A QUE EL ENCARGADO, HABÍA OBSERVADO A VARIAS PERSONAS DE SEXO MASCULINO CON ARMAS DE FUEGO DEAMBULANDO POR EL CAMPO, A QUIENES SE LOS IDENTIFICA SIENDO 4 MASCULINOS MAYORES DE EDAD Y 1 MASCULINO MENOR DE EDAD, LOS MISMOS SON TRASLADADOS LA DEPENDENCIA POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DE FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
LESIONES CULPOSAS
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 21:55 HS. SE COMISIONA A PERSONAL POLICIAL A RUTA NAC. N° 9 KM 768 DEBIDO A UN ACCIDENTE DE TRANSITO PRODUCIDO POR UNA CAMIONETA MARCA RENAULT DUSTER , QUE LO HACÍA EN SENTIDO NORTE-SUR, CONDUCIDA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD EL QUE IBA ACOMPAÑADO POR SU HIJO, TAMBIEN MASCULINO MAYOR DE EDAD AMBOS ORIUNDOS DE B° SAN VICENTE CBA CAPITAL, QUIEN COLISIONA CON OTRO VEHÍCULO MARCA VW GOL CONDUCIDO POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD EL QUE IBA ACOMPAÑADO POR SU CONCUBINA Y SUS TRES HIJOS MENORES DE EDAD ORIUNDOS DE LA LOCALIDAD DE SARMIENTO, QUIENES RESULTAN CON LESIONES LEVES, SIENDO TRASLADADOS EN VEHÍCULO PARTICULAR Y AMBOS CONDUCTORES EN MÓVIL POLICIAL AL HOSPITAL VICENTE AGÜERO DE JESÚS MARÍA, SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
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