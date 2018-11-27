Policiales de la Departamental Totoral

24 DE NOVIEMBRE
CONTRAVENCION ART. 80, 81, 82 C.C.C.-
RESEÑA: EN LA LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, SIENDO LAS 09:40 HS, PERSONAL POLICIAL OBSERVO A DOS SUJETOS MASCULINOS MAYORES DE EDAD, QUE SE ENCONTRABAN EN LA VIA PUBLICA, A LOS GRITOS PROFIRIENDOSE INSULTOS, OBSERVANDO QUE AMBOS PRESENTABAN SANGRE EN SUS ROSTROS Y EMANABAN HALITOSIS ALCOHOLICA, POR LO QUE SE HACE CESAR LA FALTA Y SE PROCEDE A SU TRASLADO A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR JUEZ DE PAZ YA QUE NINGUNA DE LAS PARTES FORMULO DENUCNIA A LOS FINES DE INICAR ACCION PENAL .
25 DE NOVIEMBRE
INCENDIO.-
RESEÑA: SIENDO LAS 12:10 HS, PERSONAL POLICIAL SE CONSTITUYO EN PARAJE COLONIA HOGAR CONSTATANDO UNA COLUMNA DE HUMO EN UN CAMPO, SEGÚN AVERIGUACIONES, DONDE SE HABRIA QUEMADO ALREDEDOR DE UNA HECTAREA DE PASTIZAL. QUE DICHO CAMPO COLINDA CON EL HOTEL POSADA DEL CAMINO REAL. EN EL LUGAR COLABORO BOMBEROS VOLUNTARIOS QUIENES SOFOCARON EL MISMO.
LOS DIAS SABADO 24 Y DOMINGO 25 SE RECEPTARON PROCEDIMIENTOS POR INFRACCION AL ART. 111º DEL CODIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA, ("Prohibición de transitar sin documentación, sin casco o sin placa Identificatoria en motovehículos.), PROCEDIENDO AL SECUESTRO DE UN TOTAL DE (07) SIETE MOTOCICLETAS.
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