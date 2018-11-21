Policiales de la Departamental Totoral

VIERNES - DURANTE EL DIA SABADO 17, DOMINGO 18, LUNES 19 SE LLEVARON A CABO CONTROLES DE MOTOCICLETAS EN TODO EL AMBITO JURISDICCIONAL DONDE SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE (12) DOCE MOTOCICLETAS: UNA MOTOCICLETA HONDA BIZ 110 CC SIN DOMINIO VISIBLE, UNA MOTOCICLETA ROUSER 200 CC, UNA MOTOCICLETA GUERRERO 110 CC, UNA MOTOCICLETA MOTOMEL 110 CC SIN DOMINIO VISIBLE. UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRER0 110 C.C UNA MOTOCICLETA MARCA KELLER 110 C.C UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO 90 CC UNA MOTOCICLETA MARCA GUERRERO 110 CC SIN DOMINIO VISIBLE, UNA MOTOCICLETA MARCA ROUSER 200 C.C UNA MOTOCICLETA ZANELA 150 CC UNA MOTOCICLETA TRIAX 250 CC UNA MOTOCICLETA GUERRERO TRIP CC, YA QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABAN CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NI CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES CONTRAVENCIONALES
RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y LESIONES LEVES CALIFICADAS.
RESEÑA: EL DIA SABADO 17 A LAS 05:30 HS. PERSONAL POLICIAL MIENTRAS PATRULLABA POR BV SERAFINI Y 27 DE ABRIL DE VILLA DEL TOTORAL, OBSERVA UN SUJETO MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUE CIRCULABA EN BICICLETA, LLEVANDO EN SU MANO UN BULTO, Y AL PROCEDER A SU CONTROL, EL MISMO SE DA A LA FUGA, DEJANDO ABANDONADA LA BICICLETA, SE LOGRA INTERCEPTARLO, Y OFUSCADO INSULTA A LOS UNIFORMADOS, TRATANDO DE EVITAR SER REDUCIDO, POR LO QUE EN EL FORCEJEO, CAUSA ESCORIACIONES EN AMBOS ANTEBRAZOS DE UN EFECTIVO POLICIAL. SE PROCEDE A SU APREHENSION, Y SE LO TRASLADA A SEDE POLICIAL, QUEDANDO A DISPOSICION DE FISCALIA DE INSTRUCCIÓN DE JESUS MARIA. SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES.
ART. 70º CCC.-
RESEÑA: EL DIA DOMINGO 19 A LAS 21:10 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE PTE. PERON ESQ. 27 DE ABRIL Bº CENTRO DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, LUEGO DE RECEPTAR VARIOS LLAMADOS ANONIMOS EN EL QUE MANIFESTABAN QUE SE ENCONTRABA EN EL SECTOR OBSERVANDO LOS DOMICILIOS Y GENERANDO INTRANQUILIDAD E INSEGURIDAD PARA LOS VECINOS. QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ, SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
Más noticias en: http://diarioasisomos.blogspot.com.ar
Así Somos, el auténtico Diario Digital que se envía por e-mail a más de 40.000 suscriptores diariamente desde el año 2010
|Libre de virus. www.avast.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario