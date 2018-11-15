Policiales de la Departamental Totoral

ART. 111º CCC.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 21:10 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE 25 DE MAYO ESQ. PTE. PERON Bº CENTRO DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA MOTOCICLETA CERRO 150 cc SIN DOMINIO VISIBLE, GUIADA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD EL QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NI LA DOCUMENTACION REQUERIDA, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ART. 111º CCC.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 21:20 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE 25 DE MAYO ESQ. PTE. PERON Bº CENTRO DE VILLA DEL TOTORAL, DE UNA MOTOCICLETA HONDA 125 cc GUIADA POR UN MASCULINO MAYOR DE EDAD, EL QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NI LA DOCUMENTACION REQUERIDA QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ART. 68º CCC.-
RESEÑA: EN LA VISPERA A LAS 23:20 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE BV. ALLENDE ESQ. SANTA ROSA Bº LAS FLORES DE UN MASCULINO MAYOR DE EDAD DEBIDO A QUE EL MISMO SE ENCONTRABA ESCRIBIENDO CON AEROSOL LA FACHADA DE UNA VIVIENDA, QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
ART. 104º CCC.-
RESEÑA: EN LA FECHA A LAS 01:20 HS. PERSONAL POLICIAL PROCEDIO AL TRASLADO DESDE PTE. PERON ESQ. ATILIO LLOUVEL Bº CENTRO DE VILLA DEL TOTORAL DE UNA MOTOCICLETA GUERREO 110 cc SIN DOMINIO VISIBLE GUIAD POR UN MASCULINO MENOR DE EDAD, EL QUE AL MOMENTO DEL CONTROL NO CONTABA CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NI LA DOCUMENTACION REQUERIDA. QUEDANDO A DISPOSICION DEL SR. JUEZ DE PAZ SE LABRAN ACTUACIONES SUMARIALES
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